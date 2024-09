Csak megszorongatni tudta a Győrt a német bajnok

A Ferencváros szombati győzelme után a BL-címvédő Győr vasárnap folytatta szereplését a csoportkör második fordulójában. A győriek a sorozat legutóbbi döntőjében legyőzött Ludwigsburg vendégei voltak. Érdekesség, hogy Háfra Noémi és Faluvégi Dorottya klubja júniusban még Bietigheim néven szerepelt, ám a német bajnokcsapat azóta kilépett az SG BBM Bietigheim egyesületéből, és a szomszédos város, Ludwigsburg sportegyesületéhez csatlakozott.

A győri játékosok magabiztosan készültek a Ludwigsburg elleni összecsapásra. Fotó: x.com/ehfcl

Egyszer sem vezetett a vendéglátó

Estelle Nze Minko révén a Győr szerezte meg a vezetést. Erre még érkezett válasz, hamarosan azonban 3-1-re elhúzott az ETO. Fodor Csenge találatával a 9. percben már 6-3-ra is elment a vendéggárda, ám néggyel később egyenlítettek a németek. Ezt követően perceken át ugyanaz volt a játék: gólt szerzett a magyar csapat, majd válaszolt a Ludwigsburg. Közben a győrieket felkészítő svéd tréner, Per Johansson a 8-7-nél időt kért. A sorminta a 19. minutumban szakadt meg, amikor a Győr kapusa, Hatadou Sako is feliratkozott a gólszerzők közé, kétgólosra növelve csapata előnyét (10-12).

Egy gyors gólváltást követően játékmegszakítást kért a hazaiak edzője is, ez pedig jó húzásnak bizonyult, mivel a folytatásban ledolgozta háromgólos lemaradását a Ludwigsburg. Nem tudta azonban végig tartani a lépést a német gárda, az utolsó percben kétszer is eredményes Győr 18-16-os vezetése birtokában mehetett szünetre. Mindkét együttesnek 29 kapura tartó lövése volt, a győriek hatékonyabban értékesítették a helyzeteiket.

A térfélcsere után több helyzet is kimaradt, ám eleinte a vendégek növelni tudták a különbséget: a Győr a 37. percben már 21-17-re is vezetett. Innen is volt még visszaút a Ludwigsburgnak, amely négy gólt dobva, és közben egyet sem kapva a 43. percben újból egalizált! Újra a Győr percei következtek, 21-21 után kisvártatva elhúzott 26-23-ra Per Johansson csapata. Újabb időkéréssel próbálkozott a Ludwigsburg, de a hajrában már nem történt változás: megőrizte fórját a Győr, amely 31-26-ra győzött, ezzel a múlt heti, Esbjerg elleni rangadó megnyerése után második meccsét is hozta a BL-ben. Magyar szempontból örömteli, de a vasárnapi találkozó során egyszer sem vezető németekkel hat év után először fordult elő, hogy két vereséggel kezdjék a csoportszakaszt.