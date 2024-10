Maraton: korszakos világcsúcs született vagy a folyamat közepén járunk?

Még álomhatárnak is alig lehetett nevezni, annyira távolinak tűnt a 2:10 órán belüli maratonfutás a női atlétáknak. Az etióp Tigst Assefa tavaly Berlinben több mint két perccel döntötte meg a korábbi rekordot, amikor 2:11:53 óra alatt ért célba. Mégsem lett abból az időből korszakos csúcs, vasárnap ugyanis Chicagóban a kenyai Ruth Chepngetich 2:09:56 óra alatt teljesítette a 42,195 kilométeres távot.

Ruth Chepngetich, you are the Women’s World Record Holder! pic.twitter.com/bkwlfamrvN — Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 13, 2024

Az, hogy Chepngetich világcsúcsot ért el, semmiképpen sem előzmények nélküli. A harmincéves kenyai futónő 2019-ben, Dohában világbajnoka lett a klasszikus versenyszámnak, majd 2021-ben és 2022-ben is megnyerte a legrangosabb (major) maratonik közé tartozó chicagói versenyt. Utóbbi sikere alkalmával Chepngetich kis híján világcsúcstartó lett, mindössze tizennégy másodperccel maradt el honfitársa, Brigid Kosgei 2019-ben felállított rekordjától (2:14:04). Ezt a csúcsot végül Assefa döntötte meg, az övét pedig most Chepngetich.

Hogyan dőlt meg a női maratonfutás világcsúcsa?

A kenyai versenyző vasárnap alaposan bekezdett Chicagóban, fél távnál 1:04:16 volt a részideje, amivel a félmaratoni örökrangsorban az ötödik helyen állna. Ekkor még úgy-ahogy közel volt hozzá az etióp Sutume Asefa Kebede, de már kezdett világossá válni, hogy nem Chepngetich győzelme, hanem a világcsúcsdöntés a kérdéses – Kebede végül több mint hét perc hátrányban ért be a második helyen.

Bár a táv második felére Chepngetich minimálisan visszaesett, ezúttal nem másodperceken múlt a rekorddöntés, mint két évvel ezelőtt.

A kenyai futónő hihetetlen, 2:09:56-os idejénél a férfiak versenyében is mindössze kilencen futottak jobbat Chicagóban.

– Nagyszerűen érzem magamat. Büszke vagyok, valóra vált az álmom. Sokat küzdöttem, s eközben a világcsúcs járt a fejemben. A rekord visszatért Kenyába, ezt a világcsúcsot Kelvin Kiptumnak ajánlom – mondta bravúros sikere után Ruth Chepngetich, aki Kenya mellett Chicagónak is visszaszerezte a rekordot. Tavaly az amerikai városban futotta az azóta is fennálló férfivilágcsúcsot Kelvin Kiptum (2:00:35), ám a kenyai csodafutó idén februárban, mindössze huszonnégy évesen elhunyt autóbalesetben, mielőtt megpróbálhatta volna áttörni a kétórás álomhatárt.

Remélhetőleg hasonló tragédia nem befolyásolja majd a női világcsúcs további alakulását. A futócipők forradalmi javulásával azonban így is nehéz megjósolni, hogy meddig javulhat még a rekord. 2022 ősze előtt Kosgei mellett a brit Paula Radcliffe (2:15:25) volt az egyetlen, aki 2:17-en belül teljesítette a maratoni távot, az elmúlt bő két évben tizennégy futó csatlakozott hozzájuk. S ha figyelembe vesszük, hogy az örökranglista harmadik helyén álló, idén Párizsban Assefa előtt olimpiai bajnoki címet szerzett Sifan Hassan eddigi sikereit úgy érte el maratonfutásban, hogy mellette rövidebb számokra is készült, akkor a közeljövőben akár Chepngetich most felállított csúcsa is veszélyben foroghat.