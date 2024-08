Milák Kristóf legyőzője volt Párizs legnagyobb sztárja, döntő is félbeszakadt miatta

Nem is lehet kérdéses, hogy ki volt a párizsi olimpia legnagyobb sztárja. Léon Marchand volt az egyetlen sportoló, aki négy aranyérmet szerzett, ráadásul valamennyit egyéni versenyszámban. S ráadásul mindezt hazai, francia sportolóként tette: a helyi rajongók megőrültek érte. A 200 méteres pillangóúszás döntője előtt már akkor „Léon! Léon!” skandálásba kezdtek a szurkolók a tizenötezer férőhelyes La Défense Arénában, amikor még Marchand riválisait szólították. Majd amikor tényleg a francián volt a sor, kiderült, hogy még lehetett fokozni a hangzavart. Az egyedüliként Marchand után érkező Milák Kristóf szinte észrevétlenül vonult be a medencéhez, az üdvrivalgás még francia riválisának szólt.

Léon Marchand négy aranyéremmel a párizsi olimpia legeredményesebb sportolója lett Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az a nap volt Marchand legnagyobb hőstettének időpontja. A francia az utolsó ötven méteren lehajrázta a címvédő és világcsúcstartó Milákot, így lett aranyérmes, majd két órán belül megnyerte a 200 méteres mellúszás döntőjét is. Soha senki nem tudott még egy nap két olyan egyéni úszószámot is megnyerni olimpián, hogy mindkettőnek legalább 200 méter volt a távja.

Léon Marchand nagyon népszerű volt

Marchand addigra már egy aranyérmet ünnepelhetett 400 vegyesen, majd 200 vegyesen megszerezte a negyedik bajnoki címét is. Utóbbi számnak már az elődöntője alatt minden egyes melltempójánál ütemesen ollézott a közönség. Amikor pedig elterjedt a híre, hogy Marchand 200 vegyesen is nyert, az egész olimpia leállt egy percre, a franciák az atlétikai stadionban éppúgy kontrollálhatatlan „Léon! Léon!” skandálásban törtek ki, mint a vívóversenyeknek otthont adó csodálatos Grand Palais-ban – utóbbi helyszínen éppen az aranyéremért vívott a magyar párbajtőrcsapat, amely a skandálás okozta kényszerszünet után végül sikeresen megnyerte a finálét.

– Tökéletes hét volt, habár egész héten nem aludtam jól, csak az utolsó egyéni döntőm előtt. Addigra már nagyon kifáradtam, de a tizenegy óra alvás újra feltöltött energiával. Ez az olimpia csak a kezdet volt, nagyon várom a folytatást, Los Angeles a következő cél – jelentette ki Marchand, akinek ugyanaz a Bob Bowman az edzője, aki Kós Hubertet is olimpiai bajnoki címhez segítette.

Marchand-t idei teljesítménye után sokan a huszonháromszoros olimpiai bajnok úszólegendához, Michael Phelpshez hasonlították, az amerikait azonban aligha foghatja be, ahhoz a váltóaranyak is kellenének. Párizsban Marchand a négy egyéni arany mellé a 4×100-as férfi vegyes váltóval gyűjtött be egy bronzot.