Mennyi pénzt kap a Kós Hubertből olimpiai bajnokot faragó Bob Bowman?

Bob Bowman a világ legismertebb úszóedzője, hiszen ő volt Michael Phelps mestere, aki a 23 aranyérmével minden idők legeredményesebb olimpikonja. Tavaly óta az ő irányításával készül Kós Hubert az Egyesült Államokban, és az amerikai edző rövid idő alatt világ- és olimpiai bajnokot faragott belőle, részben annak a felismerésnek is köszönhetően, hogy a vegyesúszásról átállította a magyar tehetség fókuszát a 200 hátra.

A 800 gyorson bronzérmes amerikai Paige Madden és edzője, Bob Bowman (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Bowman sikeres olimpiát tudhat a háta mögött Párizsban, hiszen Kós mellett a francia Léon Marchand is az ő tanítványa, aki az olimpia legnagyobb úszósztárja volt a négy egyéni aranyérmével, amelyek között a 200 pillangón a címvédő és világcsúcstartó Milák Kristóf legyőzése és olimpiai rekordjának a megdöntése is szerepelt. De többek közt Bowman úszója a kanadai Ilya Kharun is, aki 100 és 200 pillangón is bronzérmes volt az előbbiben győztes, az utóbbiban második Milák mögött.

Marchand, Kharun, Kós és az olimpián 400, 800 és 1500 gyorson is egyéni csúcsot úszó Sárkány Zalán együtt nyerték meg idén az amerikai egyetemi bajnokságot Bowman irányításával az Arizonai Egyetem csapatával. A swimswam.com utánajárt, hogy mennyi pénzt keresett a híres edző a sikereivel.

Jól megfizetik Bob Bowman szaktudását

Bowman alapfizetése évi 219 ezer dollár volt Arizonában, amihez kapott ötvenezer dollár bónuszt az egyetemi bajnokság megnyeréséért. Bowman lett az év edzője, ami további tízezer dollárt jelent, emellett további tíz-tíz ezer dollárt kap a regionális és a konferencia-bajnokság megnyeréséét. Mindez összesen 299 ezer dollár, ami napi árfolyamon mintegy 108 millió forint.

Mindez csak az egyetemi munkájáért járó díjazás, nincsenek benne az egyéb szponzorpénzek vagy éppen a francia úszószövetségtől kapott juttatás, amiért a francia úszócsapatot erősítette a párizsi olimpián nagyrészt Marchand miatt.

Bowman fizetése tovább nő, ugyanis Arizonából távozva a Texasi Egyetemnél folytatja, ahová Kós Hubert is követi, ott pedig már évi négyszázezer dolláros alapfizetéssel kezd, és a 2030-ig szóló szerződése alatt a bónuszokkal együtt akár 4,5 millió dollárt (cirka 1,6 milliárd forintot) is kereshet négy év alatt.

Kap életjáradékot Kós Hubert olimpiai aranyáért?

Az olimpiai bajnokokat felkészítő edzőket Magyarországon a sportolókéhoz hasonló életjáradék illeti meg. Ennek feltétele, hogy egyrészt a sportoló az adott edzőt jelölje meg felkészítőjeként, másrészt az, hogy a törvényi előírások teljesüljenek. Ez alapján Bowman elviekben nem kaphat életjáradékot a magyar államtól Kós Hubert olimpiai aranyérme után , mivel nem magyar állampolgár. A 2016-os riói olimpia után Hosszú Katinka edzője, az amerikai Shane Tusup is ezért nem volt jogosult erre.