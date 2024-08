Kós Hubert felidézte, ahogy üvöltött, s elárulta, hogyan segített neki Bob Bowman

Kós Hubert olimpiai bajnok lett. A huszonegy éves magyar úszó a párizsi nagy győzelme utáni sajtótájékoztatón edzője, Bob Bowman szerepét emelte ki. Kós Hubert gyerekkori meghatározó emlékét is felidézte.

Kós Hubert és az aranyérem: a magyar úszó a győzelem ízét élvezi a párizsi olimpián (Fotó: Csudai Sándor)

– 2012-ben, a londoni olimpia alatt üvöltöttem a tv előtt, minden magyarért, akit megláttam a képernyőn. Akkor Gyurta Dániel lett aranyérmes, aki ugyanabban a medencében, ugyanazzal az edzővel kezdt az úszás, mint én. Nagy inspirációt jelentett nekem, a célba érkezéskor pedig túláradó öröm volt bennem, az egyes mozdulatoknak nem volt külön jelentőségük – mondta Kós Hubert.

Aligha vállalunk nagy kockázatot, ha leírjuk: bizonyára idén is volt olyan kisgyerek, aki a tv előtt üvöltött, immár nem Gyurta, hanem Kós úszását és sikerét látva.

Ki Kós Hubert edzője?

Friss olimpiai bajnokunk edzője, Bob Bowman sikerben játszott szerepét több szempontból is kiemelte.

Nem lennék itt az aranyéremmel, ha nem mentem volna ki az Egyesült Államokba Bob Bowmannel edzeni.

Valószínűleg nem is hátúszásban versenyeznék. Mielőtt kimentem, hiányzott belőlem a magabiztosság, nem voltam jó a mentális felkészülésben. A víz alatti munkának is fontos szerepe volt a sikerben, az is Bobnak köszönhető – mondott köszönetet edzőjének Kós Hubert.