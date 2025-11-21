Magyar Péter hazugságairól a saját emberei rántották le a leplet + videó

Amíg Magyar Péter stabilnak és szilárdnak nevezte a Tisza Pártot és szimpatizánsait, addig az egyik kiugrott aktivista arról beszélt, hogy a párt tele volt konfliktussal és szervezési problémákkal, ezért többedmagával együtt nem látták értelmét folytatni – mutatott rá Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy videóban, amelyet a közösségi oldalán osztott meg. A montázsban megszólalt Forsthoffer Ágnes, a párt alelnöke is, aki szerint azért szaporodnak gombamód a Tisza-szigetek, mert a szimpatizánsok szívesen kapcsolódnak egymáshoz,

Magyar Péter pedig azt állította, hogy náluk nincs furkálódás és áskálódás. Ennek megint ellentmondott a korábban megszólaló aktivista, aki felidézte: voltak, akik a párton belül helyezkedni próbáltak.

– Lépésről lépésre épül a tiszás Atlantisz – írta a videóhoz Kocsis Máté.