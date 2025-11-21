Szijjártó Péter: A Harro Höfliger száz munkahelyet teremtve Debrecenben hozta létre a második legnagyobb telephelyét Németországon kívül

A tárcavezető a Harro Höfliger csarnokavató ünnepségén azt közölte, hogy a német gépgyártó vállalat hatmilliárd forintnyi értékben hajtott végre kapacitásbővítést a hajdúsági városban, amihez az állam 1,5 milliárd forint támogatást biztosított, így segítve több mint száz új munkahely létrehozását.

Beszédében kiemelte, hogy a cég a csúcstechnológiás gyógyszeripari gépgyártási tevékenységét hozza Magyarországra, és ez az üzem lesz a második legnagyobb telephelye Németországon kívül.

A Harro Höfliger szakmai hozzáértése és magas technológiai színvonala hozzájárul az olyan kényes és kritikusan fontos egészségügyi eszközök hibamentes gyártásához, mint az inhalátorok, az inzulintollak, a sebtapaszok

– sorolta.

Majd hozzátette, hogy a cég nagy beszállítófejlesztési programot indít, és ezáltal a helyi kis- és közepes vállalkozások is profitálhatnak majd ebből a beruházásból. Illetve tudatta, hogy szorosan együtt fognak működni a Debreceni Egyetemmel és a Debreceni Szakképzési Centrummal a fiatalok képzésében.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországon másfél évtizeddel ezelőtt egy teljesen új gazdasági időszámítás kezdődött, a kormány akkor kezdett neki hazánk újraiparosításának, így lerakva a gazdaság egy rendkívül stabil alapját.

Európa legalacsonyabb adóival létrehoztuk Európa legsikeresebb és legvonzóbb beruházási környezetét, és évről évre folyamatosan megdöntöttük a Magyarországra érkező beruházások rekordját

– fejtette ki. – Átszerveztük a felsőoktatást, a szakképzést, a legjobbaktól tanultunk, és bevezettük a német mintájú duális képzési programokat. Ennek köszönhetően aztán, ahogy egyre több vállalat jött Magyarországra, egyre több gyárat építettek, egyre több munkatársra volt szükségük, mégis bírtuk – folytatta.

Az elmúlt másfél évtizedben egymillió új munkahely jött létre, aminek köszönhetően az ország ez idő alatt megduplázta az ipari teljesítményét, ami azért nagy dolog, mert ezen másfél évtized alatt szinte csak olyan dolog történt a világon, ami ellene hatott a jó gazdasági és a jó ipari teljesítménynek

– tette hozzá. – Az, hogy tizenöt év alatt az ipari termelés a duplájára nőtt, magával hozta azt, hogy az átlagbér háromszoros, a minimálbér pedig négyszeres növekedést tudott elérni – húzta alá.