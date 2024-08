Kialudt a láng: botránymentes ünnepséggel zárult le a párizsi olimpia

Leon Marchand vitte el a lángot. A négy aranyat és egy bronzot nyerő úszóklasszis az olimpiai láng egy darabját kis lámpásban indította el vasárnap esti útjára, közben pedig a hőlégballon, amely az elmúlt két és fél hétben otthonául szolgált kialudt. Marchand a lánggal a Stade de France felé indult.

Leon Marchand érkezett a lángért Fotó: AFP

Mindez 21 órakor történt, és a stadionban negyedórával később felhangzott a francia himnusz, majd megjelentek a sportolók, az résztvevő országok képviselői a nemzeti zászlókkal. A magyar lobogót Csipes Tamara és Milák Kristóf vitte be, és fél óra alatt benépesült a stadion játéktere a földkerekség 205 országának a sportolóival. Köztük persze sok magyarral, mint például Krizsán Xénia, a női pólósok és Márton Viviana is, utóbbi természetesen az aranyéremmel a nyakában.

Milák Kristóf a magyar zászlóval, mellette zöld ruhában Csipes Tamara Fotó: Csudai Sándor

Ezután a női maratoni dobogósai vehették át az érmeiket Thomas Bachtól és Sebastian Coe-tól, a Nemzetközi Atlétikai-szövetség elnökétől: a holland Sifan Hassan óriási hajrával győzött az etióp Tigst Assefa és a kenyai Hellen Obiri előtt. Bemutatták a NOB sportolói bizottságának az új tagjait, majd köszöntötték az olimpián dolgozó önkénteseket: több mint 45 000 önkéntes működött közre a szabadidejében, hogy az olimpia megvalósításában segítsen. Ezután elkezdődött a műsor, az első szám az arany utazóról szólt, az elnevezés utalás a Voyager űrszondákkal a világűrbe küldött arany színű lemezre, amelyen az emberiség üzent magáról a csillagközi térbe.

Place au spectacle 🤩

Record, le spectacle inédit de @Thomajolly.

-

Show time 🤩

Record, Thomas Jolly's new show.#Paris2024

📸 Getty/Carl Recine pic.twitter.com/KjuwCdxpDE — Paris 2024 (@Paris2024) August 11, 2024

Az előadás látványos és roppant hosszú volt, és ellentétben a megnyitóval nem volt benne semmi provokatív vagy botrányos. Ezután egy terjedelmes összeállítás következett a párizsi olimpia legemlékezetesebb pillanatairól, a szerkesztőjének bőven volt miből válogatnia. Ezután francia zenekarok és énekesek szórakoztatták a sportolókat és a közönséget.

Fotó: Csudai Sándor

A blokkot követően Thomas Bach, a NOB elnöke és Tony Estanguet, a szervezőbizottság elnöke vonult fel a pódiumra. Utóbbi lelkesen méltatta az elmúlt 18 nap történéseit, a játékok mögött meghúzódó munkát, és kiemelte, hogy Franciaország ebben az időszakban az olimpia lázában égett, összehozta a francia népet. A sportolóknak azt mondta, varázslatosak voltak, a rajongók milliárdjainak a nevében mondott nekik köszönetet. Beszélt rekordokról is, köztük azt is megemlítette, hogy soha olimpián még ennyi eljegyzés nem történt, mint most, Párizsban... Thomas Bach ezután lenyűgözőnek nevezte a sportolók teljesítményét, akik végig békében, egymást elfogadva éltek egymás mellett az olimpiai faluban, még akkor is, ha az országaik háborúban állnak egymással, így ők a béke követei is lettek. Megköszönte a francia szervezők munkáját, szólt a versenyek rendkívüli nézettségéről, és a gyönyörű helyszínekről is.

La France, a été au rendez-vous.



On voulait des images fortes, nos sites de compétition resteront dans l’histoire des Jeux.



On espérait de la ferveur, on a eu de la passion.



On avait envie de rêver.

Ensemble, on a vécu des Jeux comme on n’en avait jamais vu.



📸 Getty / Jamie… pic.twitter.com/vK4RGZX2lX — Paris 2024 (@Paris2024) August 11, 2024

Ezután érkezett az olimpiai zászló, Anne Hidalgó, Párizs főpolgármestere adta át Karen Bassnak, Los Angeles polgármeseterének. Az Egyesült Államok himnuszát követően jött a szenzáció: Tom Cruise, a világhírű színész a stadion felső pereméről egy kötélen aláereszkedve érkezett meg a sportolók közé, átvette a zászlót, majd motorra pattanva elvitte, és Párizs utcáin robogva repülőre szállt vele, amelyből aztán ejtőernyővel kiugorva juttatott el Los Angelesbe. Ez persze már előre felvett filmen ment, a lobogót amerikai sportolók vitték el a tengerpartig, ahol hatalmas buli zajlott a Red Hot Chili Peppers részvételével.

Fotó: Kovács Tamás

Leon Marchand megérkezett a lánggal a stadionba. Thomas Bach hivatalosan lezárta a párizsi nyári olimpiai játékokat, és a négyszeres olimpiai bajnok úszóval együtt elfújta a lángot. A NOB elnöke azzal búcsúzott, hogy meghívta a világ sportolóit 2028-ra, Los Angelesbe, a következő játékokra.