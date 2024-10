Brutális kiütés a királykategóriában, tört az állkapocs és az arccsont

Azzal már régóta tisztábanvan a világ, hogy a profi boksz királykategóriájában a brit bunyósok félelmetesek. Annak idején, még Olekszandr Uszik előtt Lennox Lewis (41-2-1, 32 KO) volt az utolsó nehézsúlyú vitathatatlan bajnok, de a legszűkebb elit tagja volt Frank Bruno (40-5, 38 KO), David Haye (28-4, 26 KO), míg jelenleg legyen elég Tyson Furyt (34-1-1, 24 KO), Anthony Joshuát (28-4, 25 KO) vagy Daniel Duboist (22-2, 21KO) nevét megemlíteni. Ám ők valóban a legjobbak, profi világbajnokok a királykategóriában. Rijádban pedig láthattuk, milyen a brit második volnal – a legtöbb ország azonnal elfogadná őket a legjobbnak –, hiszen a két veretlen bunyós, Fabio Wardley (18-0-1, 17 KO) és Frazer Clarke (8-1-1, 6KO) találkozója sokáig emlékezetes marad több szempontból.

Wardley és Clarke első meccse márciusban döntetlen lett (Fotó: Getty Images)

Idén március végén egyszer már összecsapott egymással a két öklöző, és akkor egy rendkívül kiegyenlített csatában Wardley csak annak köszönhette azt, hogy megtartotta a WBA, a Brit és a Nemzetközösségi bajnoki öveit, mert a megosztott pontázás miatt döntetlen lett a meccs végeredménye. Sokan ekkor azt mondták, a meccset Clarke-nak kellett volna nyernie – az egyik pontozónál Wardley nyert 114-113-ra, a másiknál 115-112-re Clarke, míg a harmadik 113-113-as döntetlenre ítélte a küzdelmet –, így adta magát a kettejük vitáját lezáró visszavágó, amit a profi boksz legújabb sztárpromótere, a szaúdi üzletember, Turki Alalshikh össze is hozott az emlékezetes Beterbiev–Bivol gálán.

A két brit ütőgép hatalmas iramban kezdett, és a nézők legnagyobb döbbenetére egy menet alatt véget is ért. Ugyanis Wardley a sarokba terelte vetélytársát, majd előbb megrendítette, majd egy hatalmas jobbossal kis híján a ringből is kiütötte Clarke-ot, akinek az ütés következtében már akkor furcsán lógott az álla. Mint azóta kiderült, Clarke-nak eltört az állkapcsa és az arccsontja is, így műtéti beavatkozásra is szükség volt. Wardley ahogy megtudta, mi történt ellenfelével, azonnal üzent neki.

– Mindig imádkozom a meccs előtt, mindig kérem Istent, hogy én is és az ellenfelem is egészségesen távozzunk a szorítóból. Szeretném, ha épségben visszatérne a családjához, minden jót kívánok neki – fogalmazott Wardley.

Wardley borzalmas erejű jobbosa után azonnal eltört Clarke álla és arccsontja (Fotó: Leigh Dawney/Queensberry Promotions)

Hogy milyen erejű lehetett a győzelmet hozó, ugyanakkor súlyos sérülést okozó ütés, arról Neil Scott, a brit ökölvívó testület orvosi igazgatója mondta el, hogy egyrészt ez a fajta sérülés kifejezetten ritka és sajnos rendkívül fájdalmas.

– Ez nem egy mindennapi sérülés, egyáltalán nem látunk ilyet gyakran. Általában az ilyen típusú sérüléseket, bármilyen őrültségnek hangzik is, de téglák és hasonló dolgok okozzák. A kesztyű mérete miatt ( ez ezen az összecsapáson 10 uncia volt – a szerk.), ez nem olyan, amit a bokszban látni szoktunk. Ehhez óriási erő kell – állította Neil Scott.

Szabálytalan volt Wardley kesztyűje?

Ebbe az orvosi véleménybe azonnal belekapaszkodott Clarke promótere, a Boxxer irodát vezető Ben Shalom, aki kijelentette, nem véletlen, hogy vizsgálat folyik ebben az ügyben, mert nem kizárt az, hogy Wardley kesztyűi szabálytalanok voltak, így emiatt sérült meg súlyosan a védence. Wardley menedzsere, Frank Warren mérhetetlenül felháborodott ezen a kijelentésen, s szégyennek nevezte, ahogy Shalom ezzel a rágalommal akarja bemocskolni védence hírnevét.

– A Brit Szövetség minden kesztyűt ellenőriz és jóváhagy a mérkőzést megelőző napon, és nem merült fel semmilyen probléma. A testület elé fogom vinni Shalomot, amiért ezzel a rágalmazó állítással lejáratta a sportágat, és megkérdőjelezte a szövetség és a rijádi show-ban részt vevők integritását – tombolt Frank Warren.

Mindenesetre Shalom magára haragította promóter kollegáján kívül a Brit Szövetséget is, hiszen egyrészt ők hagyták jóvá a meccsen használt kesztyűket, másrészt a szervezet szóvivője közölte, hogy Shalomnak a folyamatban lévő vizsgálatra vonatkozó megjegyzései hamisak, mondván, nem folyik semmilyen vizsgálat, a kesztyűt jóváhagyták.

Ugyanakkor jegyezzük meg, hogy Wardley egy személyre szabott brit Fly kesztyűben bokszol. Ezekkel a meccskesztyűkkel már többen foglalkoztak, miután az úgynevezett harapósabb típusok közé tartoznak, és több szakember szerint túlzottan is agresszív töméssel rendelkeznek. Egy biztos, a két bunyós csatája a Brit Szövetség előtt folytatódik.