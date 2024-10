Putyin bajkeverő bajnoka zöld utat kapott, ő is indulhat a világbajnokságon

Bár a párizsi olimpia előtt az orosz versenyzők indulása semleges színekben is nehézkes volt a kvalifikációs versenyeken, 16 birkózójuk megszerezte a kvótát, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közülük tíznek engedélyezte is volna az indulását az ötkarikás játékokon. Ám egyikük sem élt a lehetőséggel. Most viszont Tiranában ott lesznek a nem olimpiai súlycsoportok világbajnokságán. A szabadfogás 92 kilogrammos súlycsoportjában szőnyegre lép a 28 éves Abdulrasid Szadulajev is, aki 2016-ban, Rio de Janeiróban a 86, 2021-ben, Tokióban a 97 kg-ban lett olimpiai bajnok, s ötszörös világbajnok. Szadulajev a párzsi olimpiára a kvótszerzést sem kísérelhette meg, mivel a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) információi szerint támogatta az orosz hadsereg „különleges műveleteit”. A szervezet bizottsága „egy független és privát hírszerző szolgáltató részletes jelentései alapján” hozta meg a döntést. Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin elnök már ezt megelőzőleg azt mondta, hogy „a nemzetközi tisztségviselők elferdítik az olimpiai mozgalom értelmét és aláássák a nemzetközi sport alapjait”.

Puytin és Szadulajev Fotó: X/Sadulaev Abdulrashid

Szadulajev a 2021-es, oslói vb előtt azzal került be a hírekbe, hogy az Amszterdam–Osló járaton azok között a bajkeverők között volt, akik nem voltak hajlandóak felvenni a védőmaszkot, ezért leszállították. Az Amszterdam-Schiphol repülőtéren kellett éjszakáznia, csak másnap utazhatott a norvég fővárosba, de ez nem akadályozta meg, hogy azt a vb-t is megnyerje.

Tiranában nyolc magyar lép szőnyegre

Tiranában kötöttfogásban csak két magyar lép szőnyegre, 72 kilogrammban Vitek Amadeusz, 82 kilóban pedig az Európa-bajnoki bronzérmes Szilvássy Erik.

– Hetvenkét kilóban eredetileg Váncza Istvánt indítottuk volna, ám ő sajnálatos sérülést szenvedett a magyar bajnokságon – mondta el Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) szakmai igazgatója. – Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy mi a helyzet az Európa-bajnok, vb-második Fritsch Róberttel, nos, ő tavasszal úgy döntött, hogy a jövőben olimpiai kategóriában, 77 kilóban méreti meg magát. Amadeusz tehát beugróként birkózik Tiranában. Szilvássy Erik remekelt az elmúlt időszakban, rutinos versenyző, nagyon bízom benne, hogy ez az ő világbajnoksága lesz.

Szabadfogásban hárman képviselik a magyar színeket:

– Halidov Gamzatgadzsi sérülés okozta hosszú kihagyást követően tér vissza világversenyen, ő hatvanöt kilóban képzeli el a jövőjét, feltehetően utoljára fogy le hatvanegyre, bizonyítani szeretne. Kuramagomedov Muraddal ugyanez a helyzet, azzal a különbséggel, hogy ő eggyel feljebb, hetvenkilenc kilóba lépett. A nagy viadalokon eddig egyiküknek sem jött ki igazán a lépés, reménykedünk abban, hogy ezúttal másképp alakul. Utóbbinak ráadásul már egy ideje érik a jó eredmény, a nemzetközi viadalokon egyre stabilabb formát mutatott. Juhász Balázs folyamatosan ott van a válogatottban, nagyon erős a 92 kilós mezőny, de bízunk abban, hogy minél több meccset birkózhat – jegyezte meg Bácsi Péter.

A nőknél három magyarért szoríthatunk:

– Szabados Noémi esete a legérdekesebb, ő ugyanis hatvannyolc kilóban az U23-asok között is birkózott. Nem úgy sikerült neki az a viadal, ahogy szerettük volna, több van benne. Rengeteget dolgozik, biztos, vagyok benne, hogy ennek meglesz az eredménye, s remélem, erre már most sor kerülhet. Az biztos, hogy ég benne a bizonyítási vágy. Ahogyan Galambos Ramónában is, akit az elmúlt időszakban sok sérülés hátráltatott. Bognár Erika az ötvenkilenc kilósok között méreti meg magát, még nagyon fiatal, ennek ellenére Eb-ezüstérmesnek mondhatja magát, tehát bízhatunk abban, hogy szép jövő előtt áll. Reménykedünk benne, hogy mindhárom hölgy komoly skalpokat szerez, ezzel együtt jó eredményt ér el – fogalmazott Bácsi Péter, aki szerint legalább egy érem az elvárás a válogatottól, s emellett abban bízik, hogy értékes pontszerző helyek is születnek.

A világbajnokság és a magyarok programja

kötöttfogás:

hétfő és ked: 55 kg, 63 kg: nincs magyar induló. 72 kg: Vitek Amadeusz (BHSE), 82 kg: Szilvássy Erik (Csepeli BC)

nők:

kedd és szerda: 55 kg: Galambos Ramóna (BHSE), 59 kg: Bognár Erika (BHSE), 65 kg: nincs magyar induló. 72 kg: Szabados Noémi (FTC-KIMBA)

szabadfogás:

szerda és csütörtök: 61 kg: Halidov Gamzatgadzsi (ESMTK), 70 kg: nincs magyar induló. 79 kg: Kuramagomedov Murad (Tatabánya), 92 kg: Juhász Balázs (BHSE)

Bacsa Péter újra a világszövetség vezetésében

Vasárnap már nem lépett szőnyegre magyar birkózó az U23-as vb zárónapján, a magyar mérleg egy bronzérem (László Koppány) és három ötödik hely (Pók Karolina, Virág Zsófia, Arsunkaev Musza) lett. Viszont arattunk egy sportdiplomáciai sikert: Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke második ciklusára pályázott a nemzetközi szövetség (UWW) legfőbb döntéshozó testületébe, a büróba. Nos, a sportvezetőt – aki nem mellesleg a Magyar Olimpiai Bizottságban is elnökségi tag – a második legtöbb szavazattal (70), magabiztosan választották meg újabb hat évre bürótagnak.