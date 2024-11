Amszterdami sztárparádé, amely elhomályosíthatja a holland–magyar meccset

Clarence Seedorf, Danny Blind, Edwin van der Sar, Siem de Jong, Frank de Boer, Ronald de Boer, Aron Winter, Sjaak Swart, Patrick Kluivert, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Jaap Stam és Jari Litmanen az egyik, Iker Casillas, Francisco Buyo, Steve McManaman, Christian Karembeu, Alfonso, Fernando Morientes, José Amavisca, Pedro Munitis, Iván Campo, Francisco Pavón, Rubén de la Red, Luis Milla, Raúl, Antonio Núnez, Júlio Baptista, Esteban Granero, Javier Balboa és Fabio Cannavaro a másik oldalon. A nevek alapján azt tippelhetnénk, az ezredforduló előtti évek valamelyik Ajax–Real Madrid mérkőzés összeállításaiból csemegéztünk neveket.

S ez szinte így igaz. Az akkori sztárok ismét összecsapnak. Az Ajax fennállásának 125 éves jubileuma alkalmából rendeznek jótékonysági mérkőzést, amelyen az Ajax 1995-ben Bajnokok Ligája-győztes csapata a Real Madrid akkori nosztalgiacsapatával találkozik.

Clarence Seedorf, akinek a részvételét pénteken erősítették meg, történetesen mindkét csapatban pályára léphetne, hiszen 1992–1995 között az Ajax, 1996–2000 között pedig a Real Madrid játékosa volt. Majd egy évtizeden át a Milan meghatározó futballistája volt, mindhárom klubbal Bajnokok Ligáját nyert, mi több,

a mai napig ő az egyetlen labdarúgó, aki három különböző csapattal is Bajnokok Ligája-győztesnek vallhatja magát.

A Johan Cruijff ArenA tehát egymást követő két napon is várhatóan megtelik. A Hollandia–Magyarország Nemzetek Ligája-találkozóra 85–225 euró közötti áron lehet belépőt váltani, az Ajax–Real Madrid jótékonysági meccsre viszont már 14 euróért is be lehet jutni.

Mondanánk, hogy azoknak a magyar szurkolóknak, aki ott lesznek a szombati meccsen, érdemes lenne ráhúzni egy napot az amszterdami tartózkodásra, csak hát az UEFA büntetése értelmében az MLSZ nem árusíthatott belépőt a mérkőzésre, azaz magyar drukkerek nem lehetnek jelen a vendégszektorban. Van egy tippünk: azért így is jelen lesz néhány magyar a stadionban…