Forlán jobb lába helyett a bal keze sült el: így teniszezik a korábbi futballsztár + videó

Bejött az uruguayi szervezők számítása. Az ország legrangosabb nemzetközi teniszversenye, a montevideói ATP Challenger-torna önmagában nem számíthatott komoly publicitásra, pláne nem az ATP-világbajnokság hetében. Azzal viszont, hogy Uruguay korábbi futballsztárja, Diego Forlán szabadkártyát kapott a párosok versenyébe, megteltek a lelátók, s a nemzetközi média is odafigyelt az eseményre. A lehetőségekhez képes Forlán párostársa is a lehető legnagyobb név volt, még ha az argentin Federico Coria nem is éri el bátyja, a Varázsló becenévvel kitüntetett 2004-es Roland Garros-döntős Guillermo Coria szintjét.

Diego Forlán a vereség ellenére örült, hogy profi teniszversenyen is megmutathatta tudását (Fotó: AFP/SANTIAGO MAZZAROVICH)

Forlán nem a semmiből került a tenisztornára, futballpályafutása lezárása óta alsó korhatáros, ITF Masters kategóriájú versenyeken már megmutatta magát. Forlán gyerekként eleinte teniszezőnek készült, egy családi tragédia és Diego Maradona nagylelkűsége is kellett ahhoz, hogy végül a futball mellett döntsön.

Milyen szinten teniszezik Diego Forlán?

Sportágbeli múltja ellenére sejthető volt, hogy Forlán nagy lehetősége egyetlen meccsből áll majd. Bár az uruguayi sportoló és argentin párospartnere állta a sarat, s Forlán a hálónál többször is megmutatta, hogy nemcsak jobb lábbal, hanem bal kézzel is ügyes, a győzelemre nem volt esélyük a bolíviai Arias, Zeballos kettős ellen (6:1, 6:2).

Forlánnak a vereség ellenére ellenére jó élmény volt a kivételes lehetőség, s alighanem a montevidói szurkolók is egyetértenek vele. Aligha tévedünk nagyot, ha azt írjuk: ilyen izgatottan még egy első fordulós párosmeccset sem vártak a nézők a torna történetében.

De talán még döntőt sem.