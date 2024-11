Maradona nagylelkűsége vezette a futballhoz utódját, aki most régi álmát váltja valóra

Diego Forlán régi álmát teljesíti azzal, hogy profi teniszversenyen indul. Bár anyai nagyapja, Juan Carlos Corazzo és édesapja, Pablo Forlán is uruguayi válogatott labdarúgó volt, Diego teniszezőnek készült. Aztán egy családi tragédia és Diego Maradona nagylelkűsége hatására kötött ki a futball mellett, ahol elérte célját: sok pénzt keresett, nem mellesleg a 2010-es világbajnokság legjobb játékosa és társgólkirálya lett. Labdarúgó-pályafutása befejezése után Diego Forlán visszatért a teniszhez, s bár egyesben csak szeniorversenyeken méreti meg magát, párosban ATP Challenger-versenyen léphet pályára Federico Coria oldalán.

Diego Forlán ott teniszezhet, ahol régen Diego Maradona is ütőt ragadott vele (Fotó: Tenis al Máximo/Kevin Santamaría)

A versenyt ugyanabban a montevideói teniszklubban rendezik, ahol Forlán gyerekként sokat játszott, s 1993-ban Diego Maradona oldalán is párosozhatott, emellett kicsit futballoztak is együtt. Az argentin futball-legendával találkozni minden fiatal álma lehetett, ám ahogy Maradona és Forlán kapcsolatba került, az sokkal inkább rémálom volt.

Diego Maradona nagylelkű segítsége a Forlán családnak

1991-ben Diego Forlán nővére autóbalesetben lebénult, s a rengeteg kórházi költség anyagilag is nehéz helyzetbe hozta a családot. A támogatást adók között fontos szerepet vállalt Diego Maradona is, s az ő bőkezűsége, valamint lehetőségei is hozzájárultak ahhoz, hogy Forlán a tenisz helyett anyagi megfontolásból mégis a családi hagyomány ápolása és a futball mellett döntött.