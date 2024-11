Azonnal visszakerült a kezdőbe, góllal hálálta meg a bizalmat Szalai Attila

A Hoffenheim a tavalyi, sikeresnek mondott szereplést követően – a csapat kivívta a nemzetközi kupaszereplés jogát – a jelenlegi szezonban egyáltalán nem villog sem a hazai bajnokságban, sem pedig az Európa-liga alapszakaszában. A csapat tíz forduló után a Bundesliga tabellájának 15. helyén áll – mindössze egy ponttal megelőzve a kiesés elkerülése elleni rájátszás pozíciójában álló St. Paulit –, míg az Európa-liga alapszakaszában is csak egy mérkőzést nyert meg az eddigi négy forduló során. A klubvezetésnek elfogyott a türelme, és hétfőn menesztette az amerikai Pellegrino Matarazzo vezetőedzőt.

Végre újra mosolyoghat Szalai Attila, góllal tért vissza a Hoffenheim kezdőjébe (Fotó: TSV Hoffenheim)

Szalai Attila a nyári szünetben tért vissza Freiburgból a Hoffenheimbe, ám eddig túl sok sót nem ehetett meg a kékeknél, ugyanis a Bundesliga-csapat szakmai vezetője még a meccskeretbe sem tette be a magyar válogatottból is kiszorult játékost. Ahogy azt megjósoltuk, az edzőváltás Szalainak is meghozhatja a régóta várt változást, és végre bejátszhatja magát a csapatba.

Nos, az első lépés meg is történt efelé, ugyanis a két pályaedző, Frank Fröhling és Benjamin Hübner által irányított csapatba azonnal a kezdőben találta magát Szalai az ötödosztályú Steinbach Haiger elleni szerdai edzőmeccsen. Ha már lehetőséget kapott, a hátvéd élt is vele, ugyanis nemcsak végigjátszotta az egész meccset, de a 8. percben ő szerezte meg a Hoffenheim második találatát.