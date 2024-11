Dombi Tibor szép kis pakkot kapott a születésnapjára, vándormadár a Lokinál

Két hét kellett a DVSC vezetőinek, hogy megtalálják a csapat új vezetőedzőjét. Máté Csabával öt vereséget szenvedett a csapat, a korábbi edzőt végül a Fehérvártól ekszenvedett 2-0-s vereség után mentették fel. Átmenetileg ismét Dombi Tibor ült le a kispadra, ám lehetett tudni, hogy ezúttal is csak beugróként, nem nevezik ki vezetőedzőnek.

Több lehetséges jelölt neve jelent meg a sajtóban, köztük a korábbi magyar szövetségi kapitány, Bernd Storck. Az elmúlt napok hírei alapján a szerb felmenőkkel rendelkező Nestor El Maestro tűnt a legesélyesebbnek, s a zuhanyhíradó nem is tévedett, hétfő délelőtt a klub bejelentette, ő a DVSC új edzője.

Erre éppen azon a napon került sor, amikor a Dombi Tibor az ötvenegyedik születésnapját ünnepli.

Dombi ajándékul tehát azt kapta, fellélegezhet, immár nem az ő felelőssége a DVSC felvirágoztatása.

Nestor El Maestro ebben az idényben immár a negyedik vezetőedző a DVSC-nél, hiszen a csapat Szrdjan Blagojevics irányításával vágott neki a bajnokságnak. A szerb trénert váltotta Máté Csaba, majd jött Dombi Tibor, s mostantól Nestor El Maestro az edző.

– Az döntött Nestor El Maestro mellett, hogy ő tud a legtöbb külföldi játékossal az anyanyelvén kommunikálni – emelte ki a klub hétfői sajtótájékoztatóján Makray Balázs, a klub ügyvezetője, hozzátéve, biztos benne, hogy a debreceni játékosok nem felejtettek el futballozni, ezért azt reméli, a csapat a folytatásban jobban szerepel.

Szerbiában született, hogy lett belőle Nestor El Maestro?

Kevesen mondanák meg, hogy Nestor El Maestro eredendően szerb, Belgrádban született 1983-ban Nesztor Jevtics néven. A szülei az ő nyolcéves korában emigráltak Nagy-Britanniába. 18 éves volt, amikor a nevét Jevticsről El Maestróra változtatta, ezzel is azt kifejezve, hogy szakítani kíván a szerb felmenőivel, mert vállalhatatlannak tartotta Szerbia szerepét a délszláv háborúban.

Nestor El Maestro vándormadár? A Loki a tizedik csapata!

Nestor El Maestro mögött nem áll érdemi játékospályafutás. Csupán 23 éves volt, amikor edzősködni kezdett. Először Németországban, sorrendben a Schalkénál, a Hannovernél, majd a Hamburgnál dolgozott. Ezután az Ausztria Wien következett, majd a szlovákiai Nagyszombat (Spartak Trnava), a bolgár CSZKA Szófia, ausztriában a Sturm Graz, szaúdi kitérő, az el Taawoun, aztán a török Göztepe, végül ismét a CSZKA Szófia.

A csupán 41 éves trénernek a Loki tehát immár a tizedik csapata.

Ez azért elgondolkodtató. Nestor El Maestro bemutatkozásképpen cáfolta, hogy vándormadár lenne, mint elmondta, előfordult, hogy ő maga akart távozni. Ugyanakkor, miként Makray Balázs is utalt rá, több nyelven is beszél: szerbül, angolul, németül és bolgárul is, ami a globálissá lett futball világában mindenképpen előny.

Debrecen hagyományai győzték meg

– Nagyon várom a közös munkát a stábbal és a játékosokkal. A DVSC egy nagy név Európa ezen területén. A város, a klub hagyományainak és a szurkolóknak is köszönhető, hogy nekivágok ennek a feladatnak. Jól haladtak a tárgyalások a vezetőséggel, és rögtön az volt az érzésem, hogy szeretnék együtt dolgozni ezekkel az emberekkel. Köszönettel tartozom nekik, hogy engem választottak. Tisztában vagyok azzal, milyen nagy kihívás áll előttünk, de épp ezt szeretem benne. Két hónapja, nyolc meccs óta nem nyert a csapat. Ezen gyorsan változtatnunk kell – fogalmazott bemutatkozásképpen Nestor El Maestro.

El Maestro a stábjával együtt érkezik Debrecenbe, a testvére, Nikon El Maestro asszisztens edző, Bojan Sztamatovics erőnléti edző és Banko Katics kapusedző kíséretében. A stáb tagja marad Dombi Tibor, Balogh János és Szalóczy Dávid is.