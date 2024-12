Rossz hírt kapott a Barcelona a rangadó előtt

Az új vezetőedzőjével, Hansi Flickkel elképesztő idénykezdetet produkált a Barcelona, magabiztosan vezette a La Ligát. Ám az utóbbi időben beragadt a csapat, és bár továbbra is éllovas a bajnokságban, már az Atlético Madrid és a Real Madrid is ott lohol a nyakában, sőt, vesztett pontok tekintetében már jobban is állnak a fővárosi gárdák.

A mélypont talán a vasárnap esti, Leganés elleni találkozó volt, ahol egy, a kiesés elől menekülő együttest kellett volna otthon legyőzniük, ehelyett 1-0-ra elbukták a mérkőzést. A Barcelona egyik legjobbja, Lamine Yamal 75 percig kergette a labdát a gyepen, ami nem tett jót a harminc perc után megsérült bokájának. Félő volt, hogy ez még megbosszulja magát, és a spanyol szélsőnek legalább az Atlético elleni, szombati mérkőzést ki kell majd hagynia.

A gránátvörös-kékek legnagyobb félelme beigazolódott, ráadásul Yamal nem csak erről a meccsről marad le. Az Európa-bajnok futballista várhatóan három-négy héten keresztül hiányozhat majd a csapatból, tehát idén már biztosan nem lép pályára. Januárban pedig a Barbastro elleni kupameccset kihagyja, majd vélhetően a Spanyol Szuperkupában az Athletic Bilbao elleni elődöntőt (és aztán a finálét) is. Ha négy hétre nyúlik a kényszerszünet, akkor minden bizonnyal január 19-én, a Getafe elleni bajnokin tér majd vissza.