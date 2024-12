Eltiltották a Liverpool edzőjét, félreértés áldozata lett

Arne Slot sokkal nyugodtabb edzőnek tűnik elődjénél, Jürgen Kloppnál, viszont olykor a holland szakembernél is elszakad a cérna, és kiengedi a hangját a mérkőzéseken. Emiatt pedig néha bajba is kerül.

A Liverpool menedzsere a Fulham elleni mérkőzésen sárga lapot kapott, ezzel ebben az idényben már hármat gyűjtött össze, aminek eltiltás lett az eredménye, így Slot a Southampton elleni ligakupa-negyeddöntőben nem állhat az oldalvonal mellett, helyette várhatóan segédje, Sipke Hulshoff vezényel majd onnan, és a főnökétől telefonon kaphatja az utasításokat.

Valójában azonban még nem kellett volna Slotnak az eltiltás sorsára jutnia, az egyik sárga lapot ugyanis tévesen kapta. – A háromból egyet nem érdemeltem meg. Az utolsót igen, a Chelsea elleni meccsen pedig többet is kaphattam volna, de a harmadikat egy félreértés miatt kaptam – árulta el keddi sajtótájékoztatóján a 46 éves tréner. Mint kiderült, a kavarodás abból eredt, hogy Slot odaszólt valamit az egyik játékosának, amit a bírói stáb úgy értelmezett, hogy nekik címezte a kéretlen szavakat. Ezek után azonnal villant a sárga.

Slot örömhírt osztott meg Kosztasz Cimikaszról. Fotó: AFP/Anadolu/Hesham Elsherif

Slot: Cimikasz talán játszhat, Konaté nem

A Liverpool edzőjének csak ezt a meccset kell kihagynia, vasárnap, a Tottenham Hotspur ellen már újra nála lesz a gyeplő. Slot mellett a Fulham ellen kiállított Andy Robertson is akkor térhet vissza. Kérdéses volt, hogy szerdán ki helyettesíti a skótot a védelem bal oldalán, mivel Robertson posztriválisa, Kosztasz Cimikasz éppen sérült, de Slot jó hírekkel szolgált a görög játékosról. – Kosztasz közel áll a visszatéréshez, ma már a többiekkel edz, meglátjuk, hogy játszhat-e. Ibrahima Konaté és Bradley még biztosan nem – tette hozzá a holland.

A sajtótájékoztatón Slot azt is felfedte, szerdán főleg olyan futballisták kerülnek a kezdőcsapatba, akik egyébként ritkán játszanak. Caoimhín Kelleher őrzi majd a Liverpool kapuját, Wataru Endo is pályára lép, de még a nyáron igazolt, sérülés miatt eddig csak 78 percet játszó Federico Chiesa is a kispadra ül, várhatóan néhány perc erejéig megmutathatja magát a meccsen. Ugyanez igaz Diogo Jotára is, aki sérülése után a Fulham ellen góllal tért vissza, de nincs százszázalékos állapotban, a mérkőzés óta nem edzett együtt a társaival.