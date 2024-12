A Liverpool legendája egy magyar játékosban látja a megoldást

Andy Robertson évekig a Liverpool legfontosabb játékosai közé tartozott, Jürgen Klopp idejében kirobbanthatatlan volt a pálya bal oldaláról Liverpoolban. Az új vezetőedzőtől, Arne Slottól is megkapta a bizalmat, ám a skót klasszis egyre többet hibázik. Októberben, az Arsenal elleni meccs után is elővették őt, szombaton pedig a Fulham elleni bajnokin az egyik kapott gólban is benne volt, illetve még húsz perc sem telt el a találkozóból, amikor kiállították Robertsont, akinek így most ki kell hagynia a Liverpool szerdai, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzését (21.00, tv: Match 4).

Slot ilyenkor a másik balhátvédet, Kosztasz Cimikaszt vetné be, aki egyébként az ősszel – Robertson kárára – többször is a kezdőbe került, ám sérülékeny játékosról van szó, így nem áll mindig az edzője rendelkezésére.

Carragher szerint Kerkez Milost kellene megszereznie a Liverpoolnak Fotó: AFP/Oli Scarff

Carragher: Balhátvéd kell a Liverpoolnak

Ezért Jamie Carragher szerint a Liverpoolnak ideje lenne körülnéznie a piacon, és szerződtetni egy új játékost a posztra. A Vörösöket az elmúlt hetekben többször is összeboronálták Kerkez Milossal, és a televíziós szakértőként dolgozó klublegenda is úgy látja, a magyar válogatott játékos tökéletes választás lenne.

– Épp arról beszéltünk, hogy a Liverpoolnál mi a helyzet a balhátvéd poszton, és hogy Andy Robertsonnak segítségre van szüksége – kezdte Carragher. – Kerkez egy jelenség a Bournemouth-nál, ráadásul Richard Hughes, aki a klubjához vitte őt, ma már a Liverpool sportigazgatója.

Agresszív, gyors, úgy néz ki, mint egy igazi szélsővédő. Folyamatosan robog fel és le a balszélen. Nagyszerűen teljesít, amióta megérkezett a Premier League-be, és mindenképp figyelni kell rá a jövőben is, akár marad, akár megy.

Nem kizárt, hogy megvalósul Carragher elképzelése. Sajtóhírek szerint ugyanis a Liverpool engedélyt kért arra, hogy tárgyalhasson a játékossal, és a Transfermarkt becslése alapján nagy esély van arra, hogy Kerkez az Anfield Roadon köt ki. Ha ez az üzlet mégsem jönne össze, bőven lennének érdeklődők. Korábban a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea és a Real Madrid érdeklődéséről is lehetett hallani.