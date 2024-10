Szoboszlai után új bűnbakot találtak a Liverpool szurkolói

Az elmúlt hetekben Szoboszlai Dominiket sokan „kikiabálták” a Liverpool kezdőcsapatából, és a magyar válogatott csapatkapitányát Arne Slot vezetőedző az Arsenal ellen a kispadra tette. A helyén első számú posztriválisa, Curtis Jones kapott lehetőséget, aki az előző fordulóban a Chelsea elleni 2-1-es győzelmet hozó találkozón a meccs legjobbja volt, a győztes gól is ő szerezte. Az Arsenal ellen ezt a teljesítményét nem tudta megismételni. Szoboszlai a 63. percben állt be, és most neki jó meccse volt, a beállásával sokkal hatékonyabb lett a Liverpool védekezése a középpályán. A Vörösök második gólja előtt pedig ő indította az akciót. A tudósítások és a közösségi médiában a szurkolók is dicsérik a játékát, jellemzően 6-os osztályzatot adnak neki.

Szoboszla Dominik itt 6,1-es osztályzatot kapott

Andy Robertson nagyon kilógott a sorból

Ám most is van egy bűnbak, a skót válogatott csapatkapitánya, Andy Robertson, aki tényleg nagyon rossz napot fogott ki. A szurkolók most őt döngölik a földbe, a This Is Anfield portálon a szurkolók 3,9-es osztályzatot adnak neki.