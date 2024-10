Hansi Flick reagált Messi véleményére, amit az El Clásico után írt

Lionel Messi 2021 nyarán távozott a Barcelonától, miután a katalán együttes anyagi problémái miatt nem tudta meghosszabbítani szerződését. 2023-ban a Barcelona megkereste a nyolcszoros aranylabdás klublegendát egy esetleges hazatérésével kapcsolatban, miután lejárt a szerződése a Paris Saint-Germainnél, ő azonban visszautasította az ajánlatot, és az Inter Miami játékosa lett az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban. Messi azonban továbbra is a Barca nagy támogatója, és most üzent a klubnak a Real Madrid elleni győzelme után. Igaz, nem rögtön azután, hogy Hansi Flick együttese 4-0-ra nyert az ősi rivális ellen, hanem vasárnap este, de a a spanyol média erre azonnal lecsapott, már csak azért is, mert Messi nem az a játékos, aki sűrűn üzen a közösségi médiában.

Messi meg is tapsolta a Barcelona győzelmét

Messi reagálását Flick és a Barcelona szurkolói is kedvelik

S most sem volt szószátyár:

„Milyen szép győzelem!” – szólt hozzá Messi a Barcelona posztjához. S a megjegyzése Hansi Flick tetszését is elnyerte, a Barca trénere megjegyezte, hogy ezt bizony maga Lionel Messi mondja.

Messi spanyol nyelven írt reagálását a Barcelona Instagram-oldalán több mint 1,1 millióan kedvelik.