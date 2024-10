Slot elismerte, olyasmi történt a Liverpoollal, ami eddig nem

Az Arsenal már a 9. percben megszerezte a vezetést a Liverpool ellen, ám a vendégek sem késlekedtek sokáig a válasszal, így újabb kilenc perc elteltével már 1-1 volt az állás. Az Ágyúsok még a szünet megágyaztak a győzelmüknek a második góljukkal, egy karnyújtásnyira volt tőlük a három pont, de Mohamed Szalah szeret borsot törni az orruk alá, ezt most is megtette. A 81. percben betalált az egyiptomi, zsinórban nyolc idényben volt eredményes az Arsenal ellen. Vasárnapi gólja egy pontot ért a forduló előtt még listavezető Liverpoolnak. Pedig az Arsenal a hajrában hajtott a győztes gólért. Gabriel Jesús be is vette Caoimhín Kelleher kapuját, de kezezés miatt annulálták a gólt, maradt a 2-2.

Szalah gólja:

Trent 💫

Nunez 🅰️

Salah 🎯



A brilliant team move ✊ pic.twitter.com/KhJVMXb0tx — Liverpool FC (@LFC) October 27, 2024

Az Arsenalnál egyetértettek abban, hogy ez egy eltékozolt lehetőség volt. Még akkor is, ha Londonban előzetesen talán aláírták volna a döntetlent, hiszen sérülés és eltiltás miatt toldozott-foltozott védelemmel álltak ki a meccsre. A bajaikat aztán tetézte, hogy Gabriel is kidőlt a sorból, a Liverpool elleni mérkőzés 54. percében sérülés miatt kellett őt lecserélni.

– Nehéz helyzetben vagyunk most, éppen ezért nagyon büszke vagyok a csapatra – fogalmazott az Arsenal menedzsere. – Az első félidőben domináltunk, nagyszerűen játszottunk, eltökéltek voltunk, és több góllal kellett volna vezetnünk. Sajnos ajándékoztunk nekik két gólt, emiatt csalódott vagyok.

Mikel Arteta büszke volt az Arsenal teljesítményére Fotó: AFP/Glyn KIRK

A meccs első gólját szerző Bukayo Saka csatlakozott mestere szavaihoz. – Csalódottak vagyunk. Úgy érzem, hogy nem legjobbunkat adtuk kilencven percen keresztül, és erre ráfaragtunk a végén. Nyernünk kellett volna.

Slot: Az Arsenal jobb volt nálunk

A liverpooli oldalon viszont elégedettségre adott okot az egy pont. – Az Arsenal volt az első csapat, amely jobb volt nálunk. Megérdemelték, hogy vezettek a szünetben. Kevesebb időnk volt a felkészülésre, mint nekik, ennek fényében elégedett voltam a második félidei teljesítményünkkel, főleg, hogy kétszer kellett hátrányból felállnunk egy erős csapat ellen – méltatta az ellenfelet a Liverpool vezetőedzője. – Azok után, hogy hétközben idegenben játszottunk a Bajnokok Ligájában, örömteli, hogy most pontot szereztünk.

– Nagyon nehéz az Arsenal otthonában pályára lépni, ezt már sok csapat megtapasztalta az elmúlt években. Erős csapatot építettek fel. Mi is megnehezítettük a dolgukat, és jó dolog, hogy sikerült kétszer is visszakapaszkodnunk. Egy pontot szereztünk, és mostantól a szerdai Ligakupa-meccsre koncentrálunk – tekintett előre Virgil van Dijk.