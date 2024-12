Flick után Yamalt is elvesztette, padlóra került a Barcelona

A Barcelona nincs mostanában jó passzban, legalábbis ha a spanyol bajnokságról beszélünk (a Bajnokok Ligájában brillírozik). A 17. forduló előtti öt mérkőzéséből két-két döntetlen és vereség mellett csak egyet tudtak megnyerni a katalánok.

Ennek ellenére valószínűleg kevesen tippeltek arra, hogy a Leganésbe is beletörik a bicskája Hansi Flick csapatának. A kiesőjelölt az eddigi összes, Barcelona elleni összecsapását elveszítette, és idegenben általában nem sokra megy, vendégként még nem nyert az idényben a La Ligában. Stílusosan, az éllovas otthonában törte meg a rossz sorozatát a kis csapat, ehhez egyetlen gól is elég volt, amit a 4. percben Sergio González fejelt.

A Barcelona becsülettel próbálkozott, 20 kapura lövése volt a Leganés hatjával szemben, 80 százalékban birtokolta a labdát, a várható gólok száma 2,67 volt a katalánoknál, míg a vendégeké 0,43. De egyetlen statisztika számít igazán, a gólok száma, abban pedig a Leganés volt a jobb.

Az újabb pontvesztés sokba került Lewandowskiéknak, akiknek a Real Madrid mellett most már az Atléticót is sikerült magukra húzniuk. A Barcelona 38 pontjával még vezet, de az Atleti csak a rosszabb gólkülönbsége miatt második, miközben egy meccsel kevesebbet játszott a listavezetőnél. Vesztett pontok tekintetében pedig a 37 pontos Real Madrid is jobban áll a Flick-gárdánál.

Yamal miatt aggódhatnak Barcelonában

Ha az 1-0-s vereség nem lenne elég nagy baj, Lamine Yamal állapota miatt is aggódhatnak a Barcánál. A fiatal csillag bokája megsérült a meccsen, de a pályán maradt, hogy segítse a csapatát. Mindhiába, a gránátvörös-kékek kikaptak, és könnyen előfordulhat, hogy nemcsak a meccset, hanem Yamalt is elveszítették.

Lamine Yamal (balra) fájós lábbal is a pályán maradt, mégis kikapott a Barcelona Fotó: AFP/Josep LAGO

Kérdéses, hogy Yamal az Atlético Madrid elleni rangadóra bevethető állapotba kerül-e, az viszont biztos, hogy a szombati meccsen Flick vezetőedző nélkül kell helytállnia az együttesnek. A német tréner már a Leganés elleni találkozót is kihagyta, miután a Betis elleni mérkőzésen kapott piros lapja miatt két meccsre eltiltotta őt a Spanyol Labdarúgó-szövetség.