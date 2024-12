A Manchester City újabb pofont kapott, Guardiola csapata nagy bajban a BL-ben

A BL-ben kedden játszott a Liverpool Szoboszlai Dominikkel a soraiban (1-0-ra nyert a Girona otthonában), az RB Leipzig Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal (otthon 3-2-re kikapott az Aston Villától), akkor lépett pályára a Real Madrid, a Bayern München és az Internazionale is; ehhez képest a szerdai program jóval ingerszegényebb volt számunkra. A kora esti programban az Atlético Madrid a kétgólos Antoine Griezmann vezérletével 3-1-re legyűrte a Slovan Bratislavát, a Lille pedig 3-2-re a Sturm Grazot.

A fázós Griezmann két gólt szerzett az Atlético Madrid csapatában a Slovan ellen Fotó: NurPhoto via AFP

A 21 órakor kezdődött hat meccs között azért akadt két rangadó: az öt forduló után egyaránt 12 ponttal álló Dortmund és a Barcelona összecsapása, valamint két nyolcpontos sztárgárda, a Juventus és a Manchester City feszült egymásnak. A BL-tabellát az egyedüliként százszázalékos, 18 pontos Liverpool vezeti, s az esti meccsek előtt a Barcelona és a Dortmund is ott volt a legjobb nyolc között, a hetedik, illetve a nyolcadik helyen, de a tízpontos Arsenal és Monaco este játszott, mégpedig egymás ellen. A nyolcadik hely vízválasztó, hiszen az alapszakasz, a 8. forduló után a legjobb nyolc automatikusan nyolcaddöntős lesz. A 9-24. helyezettekre pedig párokba sorsolva rájátszás vár, és az sem mindegy, hogy ki végez a 9-16. helyeken, ezek a csapatok a párharcokban a visszavágót saját pályájukon játszhatják. Az esti meccsük előtt a Manchester City és a Juventus ebben is rosszul állt, a 20., illetve a 22. helyet foglalták el.

Haaland kihagyta, a túloldalon Vlahovics és McKennie nem

Torinóban a Juventus a védekezésre helyezte a hangsúlyt, a mezőnyfölényben játszó Manchester City pedig az első félidőben csak egy nagy helyzetig jutott, de a 40. percben a kilépő Haaland nem tudta átemelni a kapujából kimozduló, a földre kerülve látszólag vert helyzetbven levő Di Gregoriót, aki felnyúlva elpaskolta a labdát. A Juve persze olykor támadásba is lendült, és fordulás után az 53. percben megszerezte a vezetést. Gatti „félollós” lövését még védte Ederson, de megzavarodott a City védelme, Yildizhez került a labda, a beadását pedig Vlahovics közelről befejelte (1-0). Ederson már csak a gólvonal mögül tudta kipiszkálni a labdát, a gólvonaltechnológia pedig jelzést küldött Turpin játékvezető órájára. A Manchester City a Premier League-ben sem remekel, címvédőként csak negyedik, és Pep Guardiola csapata a BL-ben is nagyon nehéz helyzetbe került. A 75. percben pedig még nehezebbe, mert egy hazai kontra végén McKennie megduplázta a Juventus előnyét (2-0). S ezzel a végeredményt is beállította.

A BL-tabellán 22. helyre csúszott Manchester City a következő fordulóban a BL-ben ugyancsak nagyon rosszul álló Paris Saint-Germain (25.) vendége lesz, az utolsó körben pedig az FC Bruges (19.) csapatát fogadja.

A csereként beállt McKennie (16) is bevette a Manchester City kapuját Fotó: AFP

A Dortmund–Barcelona találkozón a spanyolok győztek 3-2-re. A Barca feljött a második helyre, a Dortmund lecsúszott a kilencedikre. A Juventus a 14. helyre lépett előre.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló:

Juventus (olasz)–Manchester City (angol) 2-0 (0-0), gólszerzők: Vlahovics (53.), McKennie (75.)

Borussia Dortmund (német)–Barcelona (spanyol) 2-3 (0-0), gólszerzők: Guirassy (60., 78., az elsőt 11-esből), illetve Raphinha (51.), Torres (75., 85.)

Benfica (portugál)–Bologna (olasz) 0-0

Arsenal (angol)–Monaco (francia) 3-0 (1-0), gólszerzők: Saka (34., 78.), Havertz (88.)

Milan (olasz)–Crvena zvezda (szerb) 2-1 (1-0), gólszerzők: Leao (42.), Abraham (88.), illetve Radonjics (64.)

Feyenoord (holland)–Sparta Praha (cseh) 4-2 (3-1), gólszerzők: Trauner (8.), Paixao (10.), Hadzs Mussza (30.), Gimenez (63.), illetve Rrahmani (43.) , Beelen (79., öngól)

Stuttgart (német)–Young Boys (svájci) 5-1 (1-1), gólszerzők: Stiller (25.), Millot (53.), Fuhrich (61.), Vagnoman (66.,), Keitel (76.), illetve Lakomy (6.)

Atlético Madrid (spanyol)–Slovan Bratislava (szlovák) 3-1 (2-0), gólszerzők: Alvarez (16.), Griezmann (42., 57.), illetve Strelec (51., 11-esből)

Lille (francia)–Sturm Graz (osztrák) 3-2 (2-1), gólszerzők: Saraui (37.), Bakker (45+2.), Haraldsson (81.), illetve Kiteisvili (45+4.), Biereth (47.)