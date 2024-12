Mbappé „ellopta” Ronaldo gólörömét az éjjel, de megvan rá a magyarázat

A Real Madrid az Atalanta elleni találkozó 10. percében az utóbbi időben sokat bírált, két 11-est is elhibázó (a BL-ben a Liverpool, a La Ligában a Bilbao ellen) Kylian Mbappé góljával szerezte meg a vezetést. A francia támadó remek ütemben vette át Brahim Diaz passzát, és 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. Mbappé az 50. BL-gólját jegyezte, és 25 évesen, 356 naposan a második legfiatalabb játékos, aki elérte ez a számot, csak Lionel Messi előzi meg, neki 24 évesen és 284 naposan jött össze. Mbappénak 79 meccs kellett hozzá, ezt nézve a negyedik a sorban Ruud van Nistelrooy (62 meccs), Messi (66) és Robert Lewandowski (77) után. A BL-történet góllövőlistáját Cristiano Ronaldo vezeti 140 találattal, utána Messi jön 129 góllal, az 50 találatával nyolcadik helyen áló Mbappé pedig most gyerekkori példaképe, Ronaldo előtt tisztelgett.

Az Atalanta ellen Mbappé „igazi” gólörömét is láthattuk Fotó: Anadolu via AFP

Kylian Mbappé példaképe Cristiano Ronaldo

Mielőtt Mbappé belefogott volna jellegzetes gólörömébe a keresztbe tett karjaival, Ronaldo korábbi ikonikus gólörmét, a „Calmát” idézte meg, nyugalomra intve a szurkolókat. (Ez látható borítóképünkön is.) Mbappé mindig nagy tisztelettel beszél Ronaldóról, s most az Instagramon a sztorijába is betett egy fotót a portugál klasszisról.