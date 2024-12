Mutatós góllal büntették Gulácsi hibáját, a Real javított a BL-ben

Az öt topligába tartozó csapatok közül egyedül az RB Leipziggel esett meg az a szégyen, hogy a Bajnokok Ligája alapszakaszának öt fordulója alatt egy pontot sem szerzett. Gulácsi Péteréknek kedd este házigazdaként az Aston Villa ellen volt lehetőségük arra, hogy változtassanak a csúfos mérlegen, ám a lehető legrosszabb módon kezdődött számukra a mérkőzés: Ollie Watkins előkészítése után John McGinn közelről bevette a németek kapuját a 3. percben.

Jhon Durán (szemben) nagy gólt szerzett Gulácsiék ellen Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/ROBERT MICHAEL

A folytatásban a Villa játszott aktívabban, egy védelmi hibát kihasználva mégis egyenlíteni tudott a Leipzig a 27. percben. A lipcseieknek több kaput eltaláló lövésük nem is volt az első félidőben, miközben Gulácsinak három védést is be kellett mutatnia. Watkins próbálkozását nem tudta megállítani a szünet előtt, ám les miatt érvénytelenítették a gólt.

Háromszor vették be Gulácsi kapuját

A fordulás után a Villa rálépett a gázpedálra. Az 52. percben Jhon Durán észrevette, hogy Gulácsi túlságosan távol állt a kapujától, és 23 méterről megeresztett szép lövésének köszönhetően ismét az angoloknál volt az előny.

A kolumbiai csatár hat perccel később újra betalált, de les miatt ezt a gólt is elvették, így még életben maradtak a hazaiak reményei. Christoph Baumgartner egy remek kapáslövéssel ki is egyenlített a 62. percben, Lois Openda a gólja után egy gólpasszt is kiosztott. Ez sokat érhetett volna a csapatnak, de ünneplés helyett ezúttal is csalódással ért véget a lipcseiek estéje. A 86. percben Ross Barkley távoli lövése irányt változtatott egy hazai védőn, így esélye sem volt rá Gulácsinak, hogy útját állja a labdának. Willi Orbánék ezúttal tehát 3-2-re kaptak ki, és már nem juthatnak tovább a következő szakaszba.

Fontos madridi siker

A Lipcséhez hasonlóan a Real Madridnak is nagy szüksége volt a pontokra, a címvédő ugyanis eddig nem brillírozott, öt forduló után hat pontjával a 24., azaz az utolsó továbbjutást érő helyen állt. A spanyolokra nem várt könnyű feladat, hiszen az olasz bajnokságban éllovas Atalantához látogatott. Kylian Mbappé a 10. percben megvillant, ezzel megadta a kezdőlökést a gárdának, és bár a bergamóiaknak erre a gólra még volt válaszuk, a második félidőben a Real Madrid további két klasszisa, Vinícius Júnior és Jude Bellingham is eredményes volt. Ezzel eldőlt a három pont sorsa, az Atalantának már csak szépítésre futotta.

Gálázott a Bayern

A keddi Bajnokok Ligája-mérkőzéseken nem kellett sokat várniuk a szurkolóknak a gólokra. Igaz volt ez a Sahtar Donyeck és a Bayern München összecsapására is, amelyen némi meglepetésre az ukránok szereztek vezetést az 5. percben. A Bayern azonban nem késlekedett a válasszal, majd további négy gólt is berámolt a Sahtar kapujába, de 5-1-es győzelme ellenére is csak a tabella nyolcadik helyét foglalja el.