Hazai kluboknál köthetnek ki a Ferencváros magyar játékosai

A harmincszoros magyar válogatott Botka esetében arról írt, hogy a 12., utolsó helyen álló Kecskemét kölcsönvenné a nemzeti csapatnál Marco Rossi bizalmát töretlenül élvező, a Ferencváros vezetőedzőjénél, Pascal Jansennél azonban mellőzött játékost, akinek neve az éllovas Puskás Akadémiánál is felmerült. A Magyar Nemzet értesülései szerint egy másik élvonalbeli klub is megpróbálhatja megszerezni a harmincesztendős védő játékjogát, aki adott esetben külföldi ajánlatokat is meghallgatna.