Már kettővel megy a PAOK, most lesz szükség a Fradi nagy feltámadására

Azt pontosan tudtuk, hogy csütörtökön, 18.45-től nagyon nehéz meccs vár a Ferencváros csapatára Thesszalonikiben, a PAOK ellen, az Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában. Igaz, hogy a bajnoki címvédő görög csapat hazai pályán félelmetes a szurkolótáborával együtt, ugyanakkor a szaloniki klub jelenleg kiesésre áll – a táblázaton a 27. helyet foglalják el eddig megszerzett négy pontjukkal –, ám a fekete-fehérek mindenképpen nyerni akarnak, hogy esélyük legyen a továbbjutásra a januári két fordulóban. A két csapat egyaránt két-két vereséggel rajtolt az Európa-liga alapszakaszában, ám amíg a Fradi három győzelemmel folytatta a menetelését, a görögök egy-egy vereséggel, döntetlennel és győzelemmel folytatták a szereplésüket.

Ramirez egyelőre nagyon nem találja a helyét, a Fradi balhátvédje hatalmasat hibázott a PAOK első góljánál Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Pascal Jansen, a Fradi holland vezetőedzője már a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, nem ijednek meg a Toumba Stadion félelmetes hangulatától, és győzni érkeztek Görögországba. A várakozásoknak megfelelően Matheus Saldanha helyettesíti középcsatárként az eltiltott Varga Barnabást a Ferencváros kezdőcsapatában, ám mellette még két támadót – vagy inkább villámléptű szélsőt – nevezett a PAOK elleni kezdőbe Adama Traoré és Gruber Zsombor személyében.

Abu Fani is szinte támadót játszik

A két hete hazai pályán a svéd Malmö felett 4-1-es győzelmet aratott csapatához képest még egy helyen változtatott a holland szakember: védekező középpályásként ezúttal a belga Philippe Rommens szerepel az elefántcsontparti Habib Maiga mellett, ezért az izraeli Mohammed Abu Fani fellépett közvetlenül a csatárok mögé, míg a múlt vasárnap a Zalaegerszeg elleni bajnokin kisebb sérülést szenvedő Kady a kispadon kezd.

A mérkőzés Pascal Jansen tervei szerint kezdődött, a Ferencváros többet birtokolta a labdát, és már a 2. percben akár a vezetést is megszerezhette volna, ám a kilépő Gruber lövését vetődve védte Kotarski. Aztán lassan magukhoz tértek a hazaiak, és amikor Ramirez hibáját kihasználva Zsivkovics külsővel mesterien passzolta a labdát a védők mögé, Brandon jól lépett ki, de 6 méterről a kapu mellé lőtt. Aztán jött a feketeleves: A PAOK legértékesebb játékosa, a 17 millió eurót érő Konsztanteliasz kilépett két védő között – Cissé és ismét Ramirez volt a ludas –, majd Taisonhoz gurított keresztbe, aki 17 méterről, állítás nélkül lőtt a jobb alsó sarokba. Hidegzuhany a javából!

Taison lövését nem védhette Dibusz Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Ferencvárost nagyon megzavarta a semmiből érkezett görög gól, abszolút nem találták a saját játékukat, és mire letelt volna az első 30 perc, már kétgólos hátrányba kerültek a zöld-fehérek. Zsivkovics végzett el szabadrúgást a 16-os jobb oldali sarkának közeléből, a laposan kapu elé lőtt labda elsuhant mindenki lába alatt, a szemfüles Brandon pedig 2 méterről, ballal a bal alsó sarokba lőtt.

A játék képe nem sokat változott, ám a 45. percben kis híján szépített a Fradi. Saldanha először villant meg a meccsen, lefutotta a védőjét, majd befelé húzva csinált egy cselt, majd ezer százalékos helyzetből eltörte a felső lécet. A kipattanóra érkezett Traoré, aki némi túlzással a stadionból is kirúgta a labdát. A szünetre kétgólos hátrányban ment az öltözőbe a Ferencváros, amely úgy tűnik, nemzetközi kupameccsen is ragaszkodik ahhoz, hogy komoly hátrányba kerülve kezdje meg a felzárkózást. Ám az nagy kérdés, hogy a PAOK ellen is meg lehet azt csinálni, mint a hazai bajnokságban a Diósgyőr és a Debrecen ellen.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Kezdőcsapatok

Európa-liga, alapszakasz, 6. forduló

PAOK (görög)–Ferencváros 2-0

Szaloniki, Tumba Stadion, 27 ezer néző, jv.: Guillermo Cuadra (spanyol)

PAOK: Kotarski – Johnny, Kedziora, Mihailidisz, Baba Rahman – Camara, Ozdojev – A. Zsivkovics, Konsztandeliasz, Taison – Brandon. Vezetőedző: Razvan Lucescu

FTC: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Gartenmann, C. Ramírez – Rommens, Maiga – Abu Fani – Gruber, A. Traoré – Saldanha. Vezetőedző: Pascal Jansen

Gólszerzők: Taison (10.) Brandon (29.)