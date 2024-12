A Fradi Saldanhával akarja elhallgattatni a PAOK ultráit

Nyugodtan kijelenthető, hogy csütörtökön, 18.45-től nemcsak a Ferencváros csapatára, hanem a csapatot elkísérő drukkerekre is igencsak nehéz este vár Szalonikiben, a PAOK ellen, az Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában. Igaz, hogy a bajnoki címvédő görög csapat hazai pályán félelmetes a szurkolótáborával együtt, ugyanakkor nem verhetetlen. Elég csak a 2018-as Európa-liga főtáblájára gondolni, amikor a Fehérvár együttese oda-vissza verte a PAOK gárdáját.

Pascal Jansen bizalma Saldanhában van (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

A görög bajnok keretének jelenlegi értéke a Transfermarkt.com szerint 94,9 millió euró, ami a másfélszerese a Ferencvárosénak (59,43 millió euró). Azt nem lehet mondani, hogy a PAOK ne lenne tapasztalt, a játékosok átlagéletkora 28,7 év – az FTC-nél 27,5 év –, míg ugyanúgy, mint a Fradi, ők is inkább az idegenlégiósok szerepeltetésében látják a siker titkát, ugyanis a görögöknél a keret 79,3 százaléka, azaz 23 játékos külföldi, míg a zöld-fehéreknél 68,8 százalék, azaz 22 játékos.

17 millió eurót ér a görög foci 21 éves nagy reménysége

A csapat legértékesebb futballistája a görög foci nagy reménysége, a 21 éves Giannis Konsztantinasz, aki jelenleg 17 millió eurót ér. Egy biztos, ha kell, a hátvédek is támadnak, nem véletlen, hogy a legtöbb gólt ebben a bajnoki szezonban – szám szerint hetet – a balhátvéd, a kétmillió euró értékű ghánai Abdul Rahman Baba szerezte, míg a ponttáblázatot (gól+gólpassz) a hétmillió eurót érő, 28 éves bolgár jobbszélső, Kiril Deszpodov vezeti, aki a hat gólja mellé hat gólpasszt is adott társainak.

A PAOK csapata hazai pályán mindenkire veszélyes (Fotó: AFP)

A görögök jelenleg kiesésre állnak – a táblázaton a 27. helyet foglalják el eddig megszerzett négy pontjukkal –, ám mindenképpen nyerni akarnak, hogy esélyük legyen a továbbjutásra a januári két fordulóban. A két csapat egyaránt két-két vereséggel rajtolt az Európa-liga alapszakaszában, ám amíg a Fradi három győzelemmel folytatta a menetelését, a görögök 1-1 vereséggel, döntetlennel és győzelemmel folytatták a szereplésüket. Ennek ellenére a PAOK jó formában várja a meccset, hiszen a hétvégén 4-1-re nyert idegenben, és a bajnoki tabellán a harmadik helyen áll három pont hátránnyal a nagy rivális Olimpiakosz mögött. A házigazda vezetőedzője, Razvan Lucescu szerint nagyon szervezett a magyar bajnok, amelynek játékát, taktikáját és szervezettségét Varga Barnabás hiánya sem változtatja meg.

– Egy szervezett ellenféllel állunk szemben, amely jó futballt játszik. A Ferencváros támadó felfogású csapat, de számunkra kritikus meccs következik, ami a legfontosabb a hátralévő fordulókból. Szeretnénk újra jó eredményt elérni itthon, aminek segítségével közelebb kerülnénk a továbbjutáshoz. Bízom abban, hogy a szurkolóink ismét pokoli hangulatot varázsolnak a stadionban, és megkapjuk tőlük azt a lökést, ami a győzelemig repít minket – közölte Razvan Lucescu.

Pascal: Győzni jöttünk Görögországba

Mindenesetre a Ferencváros nem feltett kézzel lép majd pályára. A csapat holland vezetőedzője, Pascal Jansen szerint a PAOK egy különleges csapat. Tisztában van a görögök szurkolóinak fanatizmusával, de a Fradi szeretné jól zárni az évet az európai kupaporondon, így a tréner nem titkolja, győzni érkeztek Görögországba.

– A korábbi klubommal, az AZ Alkmaarral játszottunk ellenük egy felkészülési mérkőzést pár évvel ezelőtt, akkor megtapasztaltam, hogy mit képviselnek a PAOK-szurkolók. Bátor és energikus csapat benyomását keltették, de a mostani keretük is rendkívül erős. Természetesen szeretnének pozitív eredményeket elérni a következő meccseken, hiszen tovább akarnak jutni. De ne felejtsük el: Magyarország legjobb csapatával fognak játszani, nekünk is az a célunk, hogy továbbjussunk. Nem fogunk hátradőlni, nem adjuk át az irányítást. Szeretnénk dominálni – jelentette ki Pascal Jansen, aki elárulta, miután a csapat egyik gólfelelőse, Varga Barnabás nem léphet pályára a korábban összeszedett sárga lapjai miatt, a csapat másik gólgépe, a brazil Saldanha fogja őt helyettesíteni.

Dibusz Dénes pontosan tudja, milyen pokoli hangulat vár a csapatra Szalonikiben (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

A csapatkapitány Dibusz Dénes az Origónak elmondta, hogy rendkívül nehéz 90 perc vár rájuk a PAOK stadionjában, amely egy remek hangulatú aréna, és a félelmetes, hírhedt görög ultrák már az első pillanattól kezdve mindent megtesznek azért, hogy győzelemre vezessék a csapatukat.

– Abban bízom, hogy negatív hatással nem lesz senkire a szurkolók aktivitása, szerencsére az elmúlt években több jó hangulatú meccset is játszottunk már. De természetesen Görögországban, de még európai szinten is van olyan hírük a PAOK-szurkolóknak, ami nem lehet véletlen. A csapatból Esiti is mesélte, aki a PAOK-ból érkezett hozzánk, hogy ez nem véletlenül van így, ráerősített ezekre a szóbeszédekre. Illetve én még emlékszem arra, amikor jópár évvel ezelőtt Megyeri Balázzsal beszélgettünk, akkor ő az Olympiakoszban védett, és elmondta, milyen „finomságokkal” kedveskedtek nekik a PAOK-szurkolók. Biztos vagyok benne, hogy olyan atmoszféra lesz, mint amit Magyarországon csak az Újpest elleni derbiken tapasztaltunk – elevenítette fel Dibusz.

A PAOK legismertebb ultracsoportja a Gate 4, amely a futballcsapat mellett a klub szinte minden együttesének mérkőzésein képviselteti magát. A név onnan ered, hogy a Toumba Stadion 4-es szektorában gyűltek össze a legkeményebb és leghangosabb drukkerek. A legenda szerint Diego Maradona azt mondta, hogy a PAOK-ban még ingyen is játszana a hangulat miatt. Ráadásul az ultrák lelki vezetője egy ortodox pap, aki nem más, mint Hrisztosz Miciosz – vagy ahogy mindenki emlegeti: Papá PAOK, azaz PAOK atya. A pap maga is görögtüzet gyújt, és ugrálva énekli az ultrák nótáit, többek között ezt harsogva: „PAOK, csak érted élek és lélegzek!”

Fiatalság, győzni akarás

Mindenesetre a zöld-fehérek 20 esztendős csatára, Gruber Zsombor ugyan elismerte a görögök szurkolóinak fanatizmusát, de edzőjéhez hasonlóan ő is azt vallja, győzni jöttek Görögországba.

– Gyerekként mindenki arról álmodik, aki elkezd focizni, hogy ilyen kupasorozatokban ilyen mérkőzéseken, ilyen szurkolótábor előtt szerepeljen. Nekem ez szerencsére már fiatalon megadatott. Ezek a meccsek teljesen mások, mint a bajnokik. Minél több pontot akarunk szerezni, remélem, ott leszünk a folytatásban is – mesélte a fiatal támadó.

A legutóbb hazai pályán a svéd Malmőt 4-1-re verő FTC a csütörtöki – remélhetőleg sikerrel megvívott – mérkőzés után legközelebb január 23-án lép pályára a német Eintracht Frankfurt vendégeként, majd hét nappal később, január 30-án a holland AZ Alkmaar ellen zárja az alapszakaszt.