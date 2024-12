Jaj a fradistáknak? A PAOK csapatánál csak a brutális szurkolótábora a félelmetesebb

Nyugodtan kijelenthető, hogy csütörtökön 18.45-től nemcsak a Ferencváros csapatára, hanem a csapatot elkísérő szurkolókra is igencsak nehéz este vár Thesszalonikiban, a PAOK elleni Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában. Ugyanis a bajnoki címvédő görög csapat hazai pályá félelmetes a szurkolótáborával együtt, ugyanakkor nem verhetetlen. Elég csak a 2018-as Európa-liga főtáblájára gondolni, amikor a Fehérvár gárdája oda-vissza verte a PAOK gárdáját – idegenben 2-0-ra, míg hazai pályán 1-0-ra –, mégpedig úgy, hogy gólt sem tudtak a görögök rúgni. Azt nem állítjuk, hogy ez a pofon ébresztette fel a fekete-fehér klub játékosait, de az tény, hogy a 2018/19-es bajnokságot veretlenül nyerték meg 24 győzelemmel és hat döntetlennel, és erre abban az esztendőben egyedül a PAOK volt képes Európában, sőt a görög bajnokság történetében ilyenre más csapat nem volt képes.

Az előző szezonban ismét nagyot alakított a szaloniki székhelyű csapat: előbb megnyerte a bajnokság alapszakaszát, majd a rájátszásban valamennyi nagy riválisát – AEK , Olympiakosz , Panathinaikosz és a helyi nagy ellenfél, az Arisz – legyőzte, ám a legnagyobb örömöt az okozta a klubnak és szurkolóinak, hogy a bajnoki címet éppen az Arisz pályáján aratott 2-1-es győzelemmel biztosították be. A jelenlegi pontvadászatban a harmadik helyen áll a PAOK, a hátránya mindössze három pont az Olympiakosz mögött.

A klubot egyébként a görög–török ​​háború (1919–1922) nyomán Konstantinápolyból Thesszalonikibe menekült görög menekültek alapították 1926. április 20-án, és a hazai meccseiket a félelmetes hangulatú, 29 ezer férőhelyes Túmbasz Stadionban játsszák. Nevük, valamint a klub emblémája, a bizánci stílusú kétfejű, behúzott szárnyú sas az egykor a Kelet-római Birodalomhoz tartozó, főleg Konstantinápoly városából származó emberek és helyek emlékét tiszteli. A PAOK eddig négyszer (1976-ban, 1985-ben, 2019-ben és 2024-ben) nyert bajnokságot, nyolcszor hódították el a Görög Kupát (1972-ben, 1974-ben, 2001-ben, 2003-ban, 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben és 2021-ben). A klub egyike annak a három csapatnak, amely soha nem esett ki a legfelsőbb nemzeti osztályból. Azaz jól látható, hogy a fekete-fehérek az elmúlt években Görögország egyik, ha nem a legeredményesebb futballklubja.

A PAOK mindenképpen nyerni akar, hogy legyen esélye továbbjutni az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába (Fotó: SOOC/AFP)

Egyedül a nemzetközi kupákban kénytelenek eredményeket elérni, míg a szurkolók legnagyobb bánatára a nagy rivális Olympiakosz megnyerte a Konferencialiga előző kiírását. A PAOK ráadásul egyszer sem tudott feljutni a Bajnokok Ligája főtáblájára – ez a Ferencvárosnak ugye már két alkalommal is sikerült –, viszont eddig három alkalommal is eljutottak valamelyik kupa negyeddöntőjéig: az 1973–1974-es szezonban a Kupagyőztesek Európa Kupájában, míg a 2021–22-es és a 2023–24-es szezonban a Konferencialigában jutottak be a legjobb nyolc közé. Mindezek dacára az európai kupaküzdelmekben több győzelmük van, mint vereségük A PAOK az egyetlen görög csapat, amelynek több győzelme, mint veresége van a nemzetközi kupaküzdelmekben: 95 győzelem, 67 döntetlen és 83 vereség). Az 1999. szeptember 16-án a Lokomotiv Tbiliszi ellen 7-0-ra megnyert idegenbeli UEFA-kupában aratott győzelme mindmáig a legnagyobb gólkülönbségű siker, amit egy görög klub valaha is elért a nemzetközi kupákban.

A PAOK keretének jelenlegi értéke a transfermarkt.com szerint 94,9 millió euró, ami majdnem a duplája a Ferencvárosénak (59,43 millió euró). Azt nem lehet mondani, hogy a görög bajnok ne lenne tapasztalt, a játékosok átlagéletkora 28,7 év – az FTC-nél 27,5 év –, míg ugyanúgy, mint a Fradi, ők is inkább az idegenlégiósok szerepeltetésében látják a siker titkát, ugyanis a görögöknél a keret 79,3 százaléka, azaz 23 játékos külföldi, míg a zöld-fehéreknél 68,8 százalék, azaz 22 játékos. A csapat legértékesebb futballistája a görög foci nagy reménysége, a 21 éves Giannis Konstantinas, aki jelenleg 17 millió eurót ér. Egy biztos, ha kell, a hátvédek is támadnak, nem véletlen, hogy a legtöbb gólt ebben, szám szerint hetet a bajnoki szezonban a balhátvéd, a kétmillió euró értékű ghánai Abdul Rahman Baba szerezte, míg a ponttáblázatot (gól+gólpassz) a hétmillió eurót érő, 28 éves bolgár jobbszélső, Kiril Deszpodov vezeti, aki a hat gólja mellé hat gólpasszt is adott társainak.

Răzvan Lucescu vezetőedzővel 2021 nyara óta 4 trófeát nyert a PAOK (Fotó: Anadolu/AFP)

A PAOK vezetőedzője az 55 éves román Răzvan Lucescu, aki 2021. július 1-én vette át a csapat irányítását, és nyugodtan kijelenthető, vele megtáltosodott a gárda, ugyanis a közös munka eddig két-két bajnoki címet és kupagyőzelmet eredményezett. Jelenleg kiesésre állnak az Európa-liga alapszakaszában, hiszen a 27. helyen várják a Fradi elleni meccset, eddig 4 pontot szerezve.

A PAOK szurkolói hazai pályán pokoli hangulatot teremtenek a meccseken (Fotó: AFP)

Noha a pályán folyik majd a küzdelem a pontokért a csapatok között, a Fradit elkísérő szurkolóknak igencsak tartaniuk kell a hazai „kollégáiktól”, ugyanis a PAOK ultrái Európa egyik legfélelmetesebb táborát alkotják, akiknek lételemük az erőszak. Jellemző, hogy a legjobb barátságot a Grobari nevű szurkolói csoporttal ápolják, akik a Partizan ultrái, és a Túmbasz Stadion – amit a helyiek csak Fekete Pokolként emlegetnek – egyik bejáratánál graffitik emlékeztetnek erre a barátságra.

Az utolsó években kizárólag botrányok övezték a PAOK táborát. 2018-ban például meghalt egy bolgár férfi Szalonikiben, miután a görög PAOK 15-20 hulligánja megtámadta őt és két barátját. A 28 éves áldozatot ütőkkel összeverték, az útra lökték, ahol elgázolta egy autó. Az már sosem derül ki, hogy az autó gázolta halálra, vagy már agyonverve zuhant az útra. A rendőrség 14 embert vett őrizetbe az esettel összefüggésben. A PAOK-szurkolók vendégségét a helyi rivális, az Arisz stadionja is alaposan megsínylette, több tucatnyi letört széket hagytak hátra maguk után a görögök.

Három éve, amikor a PAOK 2–1-re vezetett az Olympiakosz ellen a Görög Kupa elődöntőjének első meccsén, a pozsonyi Robert Mak sikertelenül próbált kiharcolni egy büntetőt, majd az esetet követő dulakodás miatt piros lapot kapott. Az ultrák elözönlötték a pályát, fénybombákat dobáltak, és a szögletzászlóból hamarosan lándzsa lett, a lelátókon pedig gyújtogatás kezdődött. De a találkozón nem ez volt az első botrány. Még el sem kezdődött a kupaelődöntő, amikor a PAOK ultrái a kezdőrúgás előtt az Olympiakosz vezetőedzőjét, Óscar Garcíát a lelátóról fejbe dobták egy tekercs pénztárszalaggal, amire a vendégjátékosok levonultak az öltözőbe. A meccset felfüggesztették, ami annyira felbőszítette a hazai ultrákat, hogy a lefújást követően randalírozni kezdtek városszerte.

2022-ben egy 19 éves egyetemista fiút halálra késeltek a PAOK-szurkolói pusztán azért, mert nem az ő csapatuknak szurkolt. A társaságot egy férfiakból álló csoport kezdte követni, és azt kérdezgették a fiúktól, hogy melyik focicsapatnak szurkolnak. Amikor azt válaszolták, hogy a PAOK városi riválisának, az Arisznak, a férfiak botokkal és késekkel támadtak nekik. Mindkét fiatalt kórházba kellett szállítani az incidens után, de Alkiszt nagyon megverték, és többször lábon szúrták mielőtt elvérzett. A stadion szomszédságában lakó emberek állítólag még hallották kiáltozni a kétségbeesett fiút: „Ne üssetek meg többször!”

A PAOK ultrái Európa-szerte rettegett szurkolók (Fotó: Anadolu/AFP)

Áprilisban Brüsszelben okoztak gondot, amikor a Konferencialiga negyeddöntőjének visszavágóján – a hazai meccset 1-0-ra elveszítették – rengetegen jegy nélkül akartak bejutni a Brugge stadionjába. A rendőrségnek a lehető legkeményebben kellett fellépni a randalírozó ultrák ellen, akik rátámadtak a kapunál álló ellenőrökre és be akartak jutni a lelátóra. A belga hatóságok szerint többször is felszólították a jegy nélkül érkezőket, hogy forduljanak vissza, de ők ezt megtagadták, ráadásul nem kevés kárt okoztak a görög fanatikusok a városban, graffitiket festettek és matricákat helyeztek el, rengeteg szemetet hagytak maguk után, valamint megrongálták a vendégek számára fenntartott parkoló kerítését is.

Egy biztos, elvetemültségük palettája magában foglalja a verekedést, a szurkolók és játékosok megtámadását, a gyilkosságot, valamint a fosztogatást is. De nemcsak az ultrák viselkednek huligánként. 2018-ban a csapat orosz–görög tulajdonosa, Ivan Szavvidisz egy pisztollyal a csípőjén rohant ki a pályára, mert nem értett egyet a játékvezetővel egy góllal kapcsolatosan. Szerencsére a többiek visszzatartották attól, hogy komolyabb botrány legyen az esetből.