A Fradi védője ijesztő sérülésből tért vissza, úgy érzi, bajnokin is bevetésre kész

Pászka Lóránd sokáig az előző szezon utolsó előtti, május 11-én lejátszott bajnokiján lépett pályára legutóbb. Ennek oka az volt, hogy miután végigcsinálta a nyári felkészülést, szokatlan problémával szembesült. Először „csak” derékfájdalmat érzett, ám a kapott diagnózis lesújtó volt: a kézdivásárhelyi születésű labdarúgó combizomsorvadásban szenvedett.

Pászka Lóránd végigcsinálta a felkészülést a Ferencvárossal, ám az első tétmérkőzésére mégis október végéig kellett várnia. Fotó: facebook.com/fradi.hu

– Az edzőtábor utolsó hetében kezdődött az egész a derékfájdalommal. Utána elment az erő a lábamból, egy idő után az izom is elsorvadt a combomból, elég ijesztő volt ezt átélni. Minden szükséges vizsgálatot megcsináltunk a stábbal, az idő végül megoldotta a problémát, de nagyon nehéz volt megélni azt, hogy nem játszhatok és ezért nem tudok bizonyítani az új stábnak

– magyarázta lapunk érdeklődésére Pászka.

Érezte még a meccshiányt

A játékos fokozatosan nyerte vissza az erejét, ahhoz azonban időre volt szüksége, hogy helyet követeljen magának a csapatban. Igencsak fűtötte a bizonyítási vágy, azonban hiába ülhetett le a kispadra a hazai bajnokikon, edzője még nem érezte úgy, hogy eljött a visszatérés ideje. Egészen a csütörtökön lejátszott kupameccsig, ahol Pászka Lóránd a kezdőcsapatban kapott helyet.

– Kezdőként pályára lépni a Fradi mezében mindig megtiszteltetés, különleges érzés, ez most is hatalmába kerített. Ahogy elkezdődött a találkozó, idővel azt is megéreztem, hogy elég régen léptem pályára, hiába játszottam korábban edzőmeccsen vagy a tartalék csapatban, egyik sem olyan, mint az első csapatban futballozni – folytatta a háromszoros bajnok és egyszeres kupagyőztes Pászka. – Vártam már, hogy eljöjjön ez a pillanat. Azért dolgoztam annyit, hogy tétmeccseken is szerephez juthassak. Bízom benne, hogy mostantól többször megkapom a lehetőséget.

Elvárható az újabb győzelem

A Fradira legközelebb vasárnap vár feladat, akkor az előző öt bajnokiját, valamint a keddi kupameccsét is elveszítő, edzője, Máté Csaba múlt vasárnapi elbocsátása miatt átmenetileg megbízott edzővel, Dombi Tiborral készülő Debrecen lesz az ellenfele. Ha Pászka Lórándon múlik, bajnokin is visszatér.

– Részemről nincsen akadálya ennek, készen állok, de majd az edző eldönti, kiket szeretne pályára küldeni – fogalmazott diplomatikusan Pászka. – A Debrecen mély gödörben van, ám mindig csalóka, amikor egy csapat edzőváltás után van, a játékosai olyankor általában motiváltabbak. Ahogy minden gárda, valószínűleg a Debrecen is kettőzött erővel küzd majd a Fradi ellen, tőlünk azonban hazai pályán elvárható, hogy valamennyi mérkőzésünket megnyerjük. Bízom benne, hogy meg is fogjuk.

A Debrecenhez hasonlóan szintén nagyon nehéz helyzetben van a Kecskemét, amely vasárnap Székesfehérvárra látogat, és hét vesztes bajnoki után szerezne újra pontot. Az új tréner, Gera Zoltán eddig két bajnokin és egy kupatalálkozón próbálkozott kinevezése óta, egyelőre nyeretlen.