Pontmentés a hajrában, négy csapat is azonos pontszámmal áll a tabella élén! + videó

A szokatlanul korán, 12.30-kor kezdődő meccset a házigazda MTK kezdte jobban. Az első helyzetek is a játéknap előtt a riválisoktól egyetlen ponttal lemaradva negyedik helyezett fővárosi kék-fehérek előtt adódtak, Molnár Rajmund fejesét azonban a zalaiak kapusa, az első osztályban szombaton debütált Németh Ervin könnyedén védte. Alig egy perccel később Bognár István lőtt kapura 18 méterről, de – ha csak néhány centivel is – célt tévesztett. A két lehetőségre aztán góllal válaszolt a Zalaegerszeg! Egy bedobás után Yohan Croizet iramodott meg, majd lőtt 20 méterről, a védőn irányt változtató labda pedig még a felső kapufán is megpattant, úgy jutott a gólvonalon túlra (0-1).

Előnye birtokában Dénes Csanád révén próbálkozott a 18. percben a ZTE, de az MTK hátrányban is kezdeményezőbb volt, a 25. minutumban Molnár Rajmund ziccerét védte Németh-kapus. A 32. percben megint Croaziet veszélyeztetett, Kiss Bence remek passza után lőtt, de egyrészt Demjén Patrik hárított, másrészt utóbb lest intettek. A szünetig már nem változott az állás, félidőben 1-0-ra vezetett a Zalaegerszeg.

A térfélcsere után csendesebben csordogált a mérkőzés. Veszélyt az 58. percben Marin Jurina szabadrúgás utáni fejese jelentett – volna, hiszen a bosnyák lesen volt. A edzők cserékkel igyekeztek lendületet adni csapataiknak, a csattanó pedig a végére maradt: amikor már elúszni látszott a találkozó az MTK számára, Nemanja Antonov beadása után Németh Krisztián fejelt a kapuba a 88. percben, kialakítva az 1-1-es végeredményt.

A hazai pontszerzés egyúttal azt is jelenti, hogy a meccs után négy csapat is 22 ponttal áll az NB I tabellájának élén, az MTK riválisai közül azonban a Puskás Akadémia szombaton, a Ferencváros és a Paks pedig vasárnap pályára lép még. A zalaiak nyeretlen szériája immáron öt meccset számlál.