Nagy nap vár Csoboth Kevinre a Konferencialigában

A Chelsea hazai terepen is menetel, a Premier League-ben a sokáig nagy előnyt élvező Liverpoolt szorongatja, és a nemzetközi porondon is parádézik. Persze a londoniaknak csalódás, hogy csak a harmadik számú kupasorozatba, a Konferencialigába sikerült kvalifikálniuk magukat, de itt legalább meggyőzően teljesítenek, az alapszakasz első öt fordulójában hibátlanok maradtak, ezzel egyedüli csapatként már a legjobb nyolc közé jutottak, 21 gólnál tartanak, azaz meccsenként átlagban legalább négyszer beveszik az ellenfeleik kapuját. Ezek alapján a Shamrock Roversnek is van félnivalója, ma 21 órakor a tabella hatodik helyén álló írek látogatnak a – minden sorozatot figyelembe véve – hétmeccses győzelmi sorozatnál járó Chelsea otthonába.

A Chelsea a Premier League-ben és a Konferencialigában is tarol Fotó: AFP/Ben Stansall

Csobothék a kiesés küszöbén

Magyar játékosok sikeréért is szoríthatunk a Konferencialiga alapszakaszának utolsó fordulójában. A St. Gallennél bíznak Csoboth Kevin tudásában, a szélső a svájciak legutóbbi három tétmeccsén is kezdett, és várhatóan ma is szerephez juthat, hiszen a 30. helyen álló, négy ponttal rendelkező együttesnek csak úgy lenne némi esélye megcsípni a továbbjutást biztosító 24 hely valamelyikét, ha bravúrgyőzelmet aratna a legutóbbi hét mérkőzését elvesztő, a Kl-tabellán 15. Heidenheim vendégeként.

A St. Gallenhez hasonlóan a Sós Bencét is a soraiban tudó Topolya is a vonal alatt van, az örmény Noah legyőzésével ugorna feljebb a jelenlegi 27. pozícióból. Jobb helyzetben van Lang Ádám együttese, a ciprusi Omonia, amely hat pontjával a 21. helyről várja a végjátékot, vagyis a bosnyák Borac Banja Luka otthonában sorra kerülő meccset.

Bolla Bendegúz és Vancsa Zalán csapatainak továbbjutása már biztos, sőt, még a top nyolcba is beférhetnek. A kilencedik Rapid Wien eddig tíz pontot szerzett, és ma a 16. Köbenhavnt fogadja Bécsben. A 9 ponttal álló Gent jelenleg a 13., a sereghajtó Larne alakulatával csapnak ma össze Vancsáék.