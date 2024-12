Újabb légiósra tett ajánlatot a Fradi – ezúttal a védelembe jöhet egy horvát

A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában súlyos, 5-0-s vereséget szenvedett a görög bajnok, a PAOK otthonában, ám ennek ellenére a megszerzett 9 pontjával a továbbjutást érő 16. helyen várja a folytatást. Pascal Jansen vezetőedző szerint a csapata kiérdemelte a jogot, hogy ebben a sorozatban szerepeljen, ezt pedig meg is mutatták a korábbi meccseiken. Ezzel szemben Thesszalonikiben ennek az ellenkezője látszott a pályán, ez pedig őt is meglepte. Véleménye szerint a Fradi azért szenvedett csütörtökön ötgólos vereséget, mert a PAOK jobb oldala sokkal erősebbnek bizonyult a Ferencváros bal oldalánál.

Fotó: NK Osijek

– Mostanáig még a vesztes mérkőzéseken is stabilak voltunk a nemzetközi színtéren, ez a mostani találkozó teljes ellentéte volt a korábban látottaknak, ezért engem is meglepett. Az első tíz percben kontrolláltuk a meccset, csak a mély labdák hiányoztak a védők mögé, de a gól után ez megváltozott. A második félidőben próbáltunk javítani, de egyszerűen a jobb oldaluk sokkal erősebbnek bizonyult a mi bal oldalunknál – mondta a találkozót követően a holland szakember.

Egy tény, a zöld-fehérek balhátvéd posztján szóba jöhető három játékos – Ramirez, Civic és Pászka – messze van a legjobb formájától, ráadásul Civic sérült is volt az utóbbi időben. Ennek ellenére Civicet vinné a Dinamo Zágráb, míg az ősszel mindössze három tétmérkőzésen szerepelt 28 éves Pászka iránt a Zalaegerszeg és a Diósgyőr is érdeklődött a múltban, de a jelenleg szintén kiesést jelentő helyen álló Debrecennél is szerepelt a kiszemeltek között. Így nem csoda, ha a Fradi vezetői megpróbálják megerősíteni a csapat baloldali védelmét.

Akár kétmillió eurót is fizetne Jurisicért a Fradi

A Germanijak.hr információja szerint a Ferencváros élénken érdeklődik az NK Osijek balhátvédje, Roko Jurisic iránt, sőt, a horvát portál azt írja, hogy az NBI-es klub ajánlata már meg is érkezett az eszékiekhez. Állítólag a zöld-fehérek készek több mint kétmillió eurót is fizetni a 23 éves játékosért, és ugyan nem a Fradi az egyetlen érdeklődő – többek között bejelentkezett a Dinamo Zágráb is –, a Germanijak szerint azonban a Fradié a legkonkrétabb ajánlat. A Csakfoci.hu úgy értesült, a játékos ismert az FTC előtt, valóban képben lehet Jurisic az NB I-es címvédőnél, de információik szerint a horvát sajtóban megjelent több mint kétmillió eurós ajánlat túlzó.