Már a Real Madrid figyelmét is felkelthette Szoboszlai

A Szoboszlai Dominikkel felálló, listavezető Liverpool a múlt szombaton 2-2-es döntetlent játszott a 17. perctől emberelőnyben futballozó, vendég Fulhammel az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. A magyar válogatott csapatkapitánya 79 percig volt a pályán, ám ennyi is elég volt neki, hogy a vörösök egyik legjobbja legyen. Nem véletlen, hogy a liverpooli lapok is kiemelik a játékát. A magyar válogatott csapatkapitánya a Sofascore statisztikái szerint a mezőnyből legtöbbször, hatszor szerzett labdát, a talajon hat párharcából pedig ötöt megnyert, ami nagyon jó teljesítmény még a Premier League szintjén is, míg a liverpooli portálok szakírói egyaránt hetes osztályzattal értékelték a teljesítményét.

Szoboszlai Dominik másfél év alatt a Liverpool egyik legnagyobb értékévé vált Fotó: AFP

Szoboszlai menedzsere, Esterházy Mátyás kijelentette, támogatottja immár világklasszis szintű labdarúgó, aki jóval az életkora előtt van érettségben. Sosem kellett felkészíteni a váltásokra, mert Salzburgban megtanulta, mire lesz szüksége Lipcsében, a németeknél pedig azt, hogy mi várható Liverpoolban. Most könnyen előfordulhat, hogy újabb nagy lépés következik Szoboszlai pályafutásában, mégpedig olyan – talán az egyetlen –, ami még a Liverpool gárdájához képest is előrelépést jelenthet.

Ugyanis a fichajes.net spanyol portál bejelentette, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának sorozatos remek teljesítménye felkeltette a Real Madrid figyelmét. A mindössze 24 éves magyar középpályás a vörösök egyik pillérévé vált, aki 2023 nyarán, 70 millió euróért érkezett a Merse partjára. A portál szerint – melyet az nso.hu is szemlézett – szerződtetése már most sikeres befektetésnek bizonyult, ugyanis megnövekedett a piaci értéke, és már most a nemzetközi labdarúgás egyik nagy sztárjaként tartják számon.

75 millió euró a jelenlegi értéke, de 100 millió a kivásárlási ára

Nem véletlen, hogy Jürgen Klopp után Arne Slot is alapemberként számol Szoboszlaival. A teljesítményét látva került szóba a neve a 15-szörös BL-győztes madridiaknál, ugyanis a királyi gárda már élénken keresi a 39 éves Luka Modric utódát. Az üzletet egyedül Szoboszlai rendkívül magas kivásárlási ára akadályozhatja meg. A középpályás jelenlegi értéke a transfermarkt.co.uk szerint 75 millió euró, és a hírek szerint a Liverpool 100 millió euró alatt nem tárgyalna az eladásáról, miután Szoboszlait 2028. június 30-iga vörösökhöz köti a szerződése. Rövidesen kiderül, hogy a Real érdeklődése átfordul-e kapcsolatfelvételbe, esetleg egy hivatalos ajánlatba.