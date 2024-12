A brit lapok megint ajnározzák az ezúttal 30 percet játszó Szoboszlait

Elképesztő mérkőzést játszott egymással szerda este a Premier League 14. fordulójában a Newcastle és a Liverpool. A gólgazdag találkozón Szoboszlai a második félidőben állt be, és a magyar légiós aktív közreműködésével született meg a vörösök második találata. A zuhogó esőben lejátszott meccsen a liverpooliak hőse ezúttal a duplázó Szalah volt, nem rajta múlt – és nem is Szoboszlain –, hogy Arne Slot csapata a 90. percben harmadszor is kapitulált, és a 3-3-as döntetlennel hét pontra csökkent az előnyük a bajnoki tabella élén az őket üldöző Chelsea és Arsenal előtt.

Noha a Liverpool háromszor is ünnepelhetett, még sem tudott nyerni a Newcastle otthonában Fotó: AFP

Ismét körbenéztünk, hogy a brit lapok miként értékelték azt a 30 percet, amíg Szoboszlai a pályán volt. Nos, büszkén kijelenthetjük, hogy ezúttal is dicsérték a magyar játékost, egyöntetű véleményük volt, hogy beállítását követően lendített a csapata játékán. A 90min.com portál újságírójától 6,2-es osztályzatot kapott a 67. percben pályára lépő Szoboszlai, akiről annyit jegyzett meg a szakíró, hogy jól szállt be a meccsbe. A liverpool.com 6-osra értékelte a magyar válogatott csapatkapitányának teljesítményét, és hozzátette, nagy szükség volt a játékára, sokat adott hozzá a csapat játékához.

A thisisanfield.com szerint Szoboszlai ahogy pályára lépett, máris kulcsszerepet játszott a második liverpooli találatban, míg a harmadik előtt zseniális meglátással lépte át a labdát. Határozottan és jól szállt be a meccsbe, a tudósító 8-ast adott a magyar játékosnak. A liverpoolecho.co.uk szakírója úgy vélte a magyar légióssal sokkal rendezettebbé vált a liverpooli középpálya, ráadásul két gólban is döntő szerepet játszott, amiért egy hatos osztályzatot érdemelt ki.

A fentiekből is jól látható, Szoboszlai immár a Liverpool erősségeihez tartozik, és a hétvégi városi rangadón az Everton ellen vélhetően újra a kezdőben számít majd rá Arne Slot, a Liverpool holland menedzsere.