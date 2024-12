Örülhetnek az ultrák, lesz magyar–román meccs az Eb-n

Szerbia az első félidőben már 15-10-re vezetett Románia ellen, s még szünetre is 16-13-as előnnyel vonulhatott. A románok a második félidő derekán, 22-22-nél egyenlítettek, majd a hajrát jobban bírták és 27-25-re nyertek. Ám ezzel még nem érezhették magukat biztonságban, mert a B csoport utoló meccsén esetleges cseh győzelemmel Montenegró–Csehország–Románia körbeverés alakult volna ki.

Csehország átaludta az első félidőt

Ám ezt a körmönfont helyzetet felülírta a valóság. Csehország az első félidőben csődött mondott Montenegró ellen, fél óra alatt csupán négy gólt dobott. A 12-4-es hátrányból pedig nem volt visszaút. A csehek zsinórban lőtt öt góllal ugyan feljöttek 12-9-re, de Montenegró megrázta magát és végül simán, 28-21-re megnyerte a mérkőzést.

Ezzel kialakult a bennünket érintő I. középdöntős csoport (persze a másik is). Ne feledve, hogy a csoportotnként a két-két továbbjutó hozza magával az egymás elleni eredményeit:

Magyarország, Montenegró és Franciaország 3-3 pont, Svédország, Románia, Lengyelország 0-0 pont.

Román átlövés. Fotó: Czeglédi Zsolt

Vasárnap játszunk a románokkal

A magyar válogatott menetrendje:

december 5, csütörtök: Magyarország–Montenegró

december 6, péntek: Magyarország–Lengyelország

december 8., vasárnap: Magyarország–Románia

december 9., kedd: Magyarország–Franciaország

Először is, az ultrák örülhetnek: lesz magyar–román presztízsmeccs a kézilabda Európa-bajnokságon. Mi több, megkockáztathatjuk, hogy a mieink a mérkőzés esélyesei, a románokat hiba lenne lebecsülni, de a válogatottságtól visszavonult Cristina Neagu nélkül azért sebezhetők.

Reális cél a magyaroknak az elődöntő

Ennél is merészebb állítást is megfogalmazhatunk: a magyar válogatottnak ebből a csoportból illene továbbjutnia. Golovin Vlagyimir csapata egyértelműen esélyes Lengyelország és Románia ellen, de Montenegrónál sem gyengébb. Egy vereség mindenképpen belefér, de a svédek elleni hétgólos sikernek köszönhetően talán kettő is. Nem elképzelhetetlen, hogy jövő kedden, a franciák elleni találkozónak már csak az lesz a tétje, hogy az elődöntőben ki legyen az ellenfél.

Meglepetés nélkül a másik ágon

A másik ágon nem született meglepetés, onnan Norvégia, Hollandia és Dánia jutott tovább két-két ponttal, Svájc, Németország és Szlovénia pedig pont nélkül folytathatja a középdöntőben.

A Románia–Szerbia mérkőzés összefoglalója: