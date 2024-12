Szoboszlairól és a futball fekete lovairól írt sikerkönyvet a Walesben élő magyar író

A FIFA elnöke, Gianni Infantino nemrégiben kijelentette: már nincsenek kis- és nagycsapatok, bárki legyőzhet bárkit. Bocsák Bence Az esélytelenek felemelkedése című, nemrégiben megjelent kötete pedig azt kutatja, hogyan és miért mentek végbe ezek a változások a négymillió lakosú, mégis világbajnoki döntőbe jutott Horvátországtól az évtizedeken keresztül eredménytelen magyar válogatotton át az afrikai csapatként futballtörténelmet író Marokkóig. A pénteki könyvbemutatón a Magyar Nemzet a Walesben élő és dolgozó szerzőt kérdezte az új alkotásáról.

Bocsák Bence könyvében Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos és Callum Styles is feltűnik (Fotó: Kurucz Árpád)

Haaland edzőjét is kérdezte

A huszonhat éves sportújságírónak ez már a második könyve, ami megjelent Angliában és Magyarországon.

– Az első könyvem a Liverpool himnuszáról, a You’ll never walk alone-ról szólt, ami a labdarúgás talán legismertebb dala – nyilatkozta Az esélytelenek felemelkedése című könyv szerzője, Bocsák Bence, aki hozzátette, hogy művéből kiderült: Molnár Ferenc színdarabja inspirálta a Liverpool-szurkolók által sokat kántált dallamokat. A darabot New Yorkban is bemutatták, ahol egy musical lett belőle, amit Carouselnek neveztek el, majd a hatvanas években az egyik liverpooli együttes átvette a dallamokat. A bajnoki meccsek előtt a tíz legnépszerűbb játszott szám közé került, majd a 60-as években az Ed Sullivan-show-ban a Liverpool csapata, az edző és a zenekar adta elő közösen a dalt, és innen már minden történelem, a hivatalos himnusza lett a Vörösöknek.

– Tízévesen kerültem ki Angliába, s fiatalon is érdekelt a foci. Azért lettem Pool-szurkoló, mert gyerekként az egyik magazinban láttam Németh Krisztiánt Liverpool-mezben. Nagyon érdekelt, hogy játszhat egy magyar játékos a Liverpoolban. Innentől beleszerettem Fernando Torres játékába is – jegyezte meg Bocsák Bence, akinek eredeti kiadású műve először angol nyelven jelent meg, és rögtön meghódította a futballkedvelő brit közönséget. Hozzá kell tenni, hogy a könyv egy alapos és széles körű kutatómunka eredménye, amely első kézből mutatja meg, miként alakult ki a futball új, rendkívül izgalmas világa.

– Az adatbázisokban minden játékosról meg tudsz találni minden adatot, és akár Üzbegisztánban vagy Kanadában is feltűnhet egy-egy óriási tehetség. Igazából erről szól a könyv, az egyik fejezet pedig kifejezetten az adatbázisok fejlődéséről szól – árulta el az Az esélytelenek felemelkedése című könyv szerzője.

– Haaland utánpótlásedzőjével is készítettem interjút, aki elárulta, hogy egy U15-ös válogatott mérkőzésen fedezte fel a norvégot, akinek az volt az első válogatott meccse. Az első félidőben semmi extrát nem látott benne, de a második játékrészben a kezdőrúgásnál Haaland észrevette, hogy az ellenfél kapusa nem figyel, a félpályától próbálkozott, s gól lett belőle – mesélte le a könyv szerzője a Manchester City klasszisáról. A könyvben többek között arra is fény derül, hogy Callum Styles és Kerkez Milos miért pont a magyar válogatottat választotta.

– Az edzőknek vagy akár fiatal játékosoknak inspirálóak lehetnek azok a történetek, ahogy adott labdarúgók elérték a céljaikat. Egy szimpla futballrajongónak főleg érdekesek lehetnek a csapatok személyes történetei – tette hozzá Bocsák Bence, aki Szoboszlai Dominik édesapjával, Szoboszlai Zsolttal is beszélgetett. Utóbbi sokat mesélt fiáról, aki, ahogy a könyvben is olvasható, az elképesztő munkamoráljának megfelelőn naponta 100-200 szabadrúgást is gyakorolt. A kötetben az olyan kevésbé a rivaldafényben lévő kluboknál is a színfalak mögé leshetünk, mint a Brentford, a Brighton, a Red Bull Salzburg vagy az FC Nordsjaelland.