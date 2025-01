A tavaszi szezonra hangol, és még magasabbra tenné a lécet az FC Kassa

Az FC Kassa a tavalyi szezonban jutott fel a szlovák első osztályba, és 2024-ben az elsődleges céljukat sikerült teljesíteniük, azaz bennmaradtak a Niké Ligában.

– Nyáron már magasabbra tettük a lécet, az első hat közé kerülést tűztük ki. A tavaszi szezon előtt optimisták vagyunk, és reméljük, hogy megszerezhetjük az ötödik-hatodik hely valamelyikét – kezdte mondandóját az FC Kassa felügyelőbizottságának elnöke, Sántha Gergely. Változásokkal indult az új esztendő a klub szakmai vezetésében is, hiszen Farkas Balázs személyében korábbi magyar válogatott labdarúgó kapott újabb fontos szerepet a többségi magyar tulajdonban lévő egyesületnél.

– Nem ismeretlen a kassai közeg számomra, hiszen korábban az akadémiai fejlesztésekért dolgoztam. A klub az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, hiszen az alsóbb osztályokból felküzdve magát ismét az élvonalban játszik. Egy tradicionális csapatról beszélünk, mely újjászületett, és célja, hogy Kelet-Szlovákia meghatározó labdarúgócsapatává váljon – mondta el kinevezésekor Farkas Balázs.

A 44 éves szakember szerepvállalásáról Sántha Gergely is kifejtett néhány gondolatot lapunknak.

– A Farkas Balázs egy picit előre és oldalra lépett ebben a sportszakmai szervezetben, futball stratégiai igazgató lett, azaz nemcsak a kassai labdarúgás fejlesztéséért felel. Az ő szerepvállalásával fel szeretnénk építeni egy régiós labdarúgás-hálózatot Kelet-Szlovákiában, és ez a folyamat már javában zajlik – tette hozzá a klub felügyelőbizottságának elnöke, aki azt is elárulta, hogy partnerklubokat keresnek, és szerencsére bőven vannak jelentkezők.

Fotó: FC Kosice

– Egységes irányvonalat és szakmai munkát szeretnénk megvalósítani annak érdekében, hogy a Kassa Kelet-Szlovákia labdarúgóközpontjává tudjon válni, s a tehetséges játékosokat tudjon toborozni a térségből. Ez legalább annyira nagy jelentőségű kihívás, mint az operatív szakmai munka a kassai labdarúgóklubnál – mondta el Sántha Gergely, de hangsúlyozta, hogy egyik csatlakozó klub identitását sem akarják elbitorolni vagy megváltoztatni.

– Ami nálunk jól és eredményesen működik, azt szeretnénk a partnerklubjainknál is megvalósítani. Ha valami náluk működik jobban, azt nyilván mi fogjuk megtanulni tőlük – nyilatkozta a sportvezető.

Biztató nézőszámok

A Kassa sportigazgatói posztján Farkas Balázst Marek Sapara váltotta, aki remek szakembernek és lokálpatriótának számít.

– Azért döntöttünk egy szlovák sportigazgató mellett, hogy a szlovák piacot is jobban fel tudjuk térképezni, jobban átlássuk. Mivel Farkas Balázs ugyanakkor a Kassával sem engedte el a sportszakmai felügyeletet, nagyon bízzunk benne, hogy ez feladatmegosztás gyümölcsöző lesz a jövőben – folytatta Sántha Gergely.

Az FC Kassa hosszú távú stratégiájának egyik alappillére a tehetséggondozás és a regionális futballhálózat kiépítése Kelet-Szlovákiában, amihez segítséget is kapnak Magyarországról.

– Kassán magas színvonalú munka folyik, amit a Sportállamtitkárság Labdarúgó Módszertani Központja is támogat Liszkai Dezső vezetésével. Az ő segítségével is próbáljuk elérni, hogy minél hatékonyabban és minél sikeresebben tudjunk csatlakozni a Kárpát-medencei labdarúgó-hálózathoz – mondta el Sántha Gergely.

A regionális futballhálózat kiépítése Kelet-Szlovákiában a Kassa egyik fő célja. Fotó: FC Kassa

De vajon mennyire elégedettek Kassán a nézőszámokkal?

– Mi általában semmivel nem vagyunk teljesen megelégedve. Mindig kitalálunk valamilyen új dolgot, amivel fejleszthetjük a folyamatainkat.

A meccsenkénti nézőszámokat tekintve a Kassa a harmadik helyen áll, ami egy viszonylag fiatalon az első osztályba visszakerült klub esetében remek dolognak számít, és büszkék vagyunk rá.

Ha a kelet-szlovákiai régiós építkezés folytatódik, akkor ez a nézőszámokra is hatással lesz – fejtette ki Sántha Gergely. Bár Szlovákiában a jégkorong népszerűsége komoly versenytársat jelent a futball számára, a szurkolók elkötelezettségének növelése érdekében a klub folyamatosan szervez közösségi programokat.

Sok szurkoló ül a lelátókon a bajnoki meccseken. Fotó: FC Kassa

– Szlovákia kelet–nyugat irányú megosztottsága miatt és a több forrással gazdálkodó, fejlett Pozsony okán a kassai emberekben van egy jó értelemben vett lokálpatriotizmus.

Talán a Slovan Bratislava elleni mérkőzések számítanak a leginkább parázs hangulatú összecsapásoknak. Ezen kívül a Trnava ellen meccsek is szenvedélyes hangulatúak.

A DAC-ra bizonyos szempontból követendő példaként tekintünk, hiszen Dunaszerdahelyen Világi Oszkár vezetésével nagyon szépen építkeztek az elmúlt időszakban – árulta el a legnagyobb érdeklődést kiváltó mérkőzésekről Sántha Gergely.

Felvidéki fiatalok

Több mint háromszáz gyerek futballozik Kassán, akik rendezett és kiváló körülmények között sportolnak. A korábbi tervek szerint 2024 év végére készült volna el egy európai színvonalú labdarúgó-akadémia a szlovákiai városban, de némi akadályba ütközött a projekt, ami lassítja a folyamatot.

– Egy európiai szintű akadémiai beruházás szeretnénk megvalósítani egy nyolchektáros területen. Minden támogatást megkaptunk a helyi önkormányzattól, mellette komoly erőket mozgósítottunk, de ez sokkal lassabban megy, mint gondoltuk. Sajnos Szlovákiában híresen kaotikus az építési engedélyezési eljárás. A tervezéssel készen vagyunk, kiírtuk a közbeszerzési eljárást, hamarosan kezdődhet az építkezés – árulta el Sántha Gergely. A csapat átlagéletkora alig több mint huszonöt év, és a magyar és a szlovák tulajdonosok kifejezett célja, hogy a kassai régióból és a Felvidékről származó fiatalok fokozatosan épüljenek be az első csapat keretébe.

A tervek megvannak, hamarosan kezdődhet az építkezés. Fotó: FC Kassa

– Célunk, hogy minél több kassai és felvidéki fiatal kapjon lehetőséget az első csapatban. Az összes akadémiai korosztályunk már az első osztályban szerepel, és az U15-ös csapatunk tavaly megnyerte a bajnokságot, megelőzve a Slovan Bratislavát – hangsúlyozta Sántha.

– A kassai labdarúgás fejlesztésével és a közös magyar–szlovák tulajdonosi struktúrával azt szeretnénk elérni, hogy a Kassa a magyar és szlovák együttműködés emblematikus platformja legyen.

Azt gondolom, hogy meg tudjuk mutatni, hogy a két szomszédos ország lakói tudnak hatékonyan együtt dolgozni, fejleszteni a sport területén.

Ennek Szlovákia szerte pozitív visszhangja van, többek között a Szlovák Labdarúgó-szövetség is támogatja ezt a hozzáállást.

Emellett igyekszünk kihasználni a sport adta diplomáciai erőt, hogy azt az építkezést, amit elkezdtünk és folytatunk, azt a kulturális és gazdasági területen is tudjuk kamatoztatni – zárta gondolatait a kassai klub felügyelőbizottságának elnöke. Az első edzésnapon új arc is feltűnt a Kassa csapatánál, a Ferencváros tartalékcsapatának védője, Orosz Marcell próbajátékon vett részt. Az FC Kassa a téli felkészülés során több felkészülési mérkőzést játszik. A felkészülés többnyire hazai környezetben zajlik majd, cseh, lengyel és magyar túrákkal tarkítva, mivel a Nyíregyháza, a cseh Olomouc és a lengyel Stal Rzeszów ellen is megmérkőznek a kassaiak. A tavaszi idény február 8-án kezdődik a csapat számára, elsőként a Zsolna otthonában lépnek pályára.