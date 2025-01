Őrület a Barcelona meccsén: boldogtalan mesterhármas és dulakodás az öltözőben

Szó szerint őrült meccset játszott Lisszabonban a Barcelona a Benficával. A portugál csapat a szünetig 3-1-re elhúzott a görög Vangelisz Pavlidisz mesterhármasával, amihez kellett a BL-be 2022 ősze után visszatért kapus, Wojciech Szczesny két nagy hibája is. A katalánok a második félidőben nagy fölényt harcoltak ki, felzárkóztak egy kapushibának köszönhetően 3-2-re, majd egy öngóllal a portugálok visszaállították a kétgólos előnyt, ám Robert Lewandowski értékesítette a második tizenegyesét is, majd a Barcelona egyenlített, a 96. percben a győztes gólt is megszerezte a duplázó Raphinha révén.

A győztes gólt szerző Raphinhát ünneplik a katalánok (Fotó: AFP/Patricia DE MELO MOREIRA)

Voltak tehát kapushibák, büntetők, volt öngól, ami már önmagában őrület, ám minderre rátett az a bizonyos 96. perc. A Barcelona kapuja előtt zajlott a játék, a védők gyűrűjében Leandro Barreiro került a földre, a játékvezető azonban nem ítélt 11-est. Sőt! Kontrázhatott a Barcelona, Raphinha a saját térfeléről indulva egyedül vezethette kapura a labdát, a 16-oson belül megcsinált egy cselt Carreras mellett, majd 11 méterről a kapu közepébe lőtt.

Feszült pillanatok következtek, hiszen a hazaiak szerettek volna tizenegyest kapni, míg a vendégek a góljukat akarták ünnepelni. Rövid tanácskozás után a játékvezető megadta a gólt, ami egyben az 5-4-es győzelmet jelentette a katalánok számára,

akik ezzel már biztosan a legjobb nyolc között végeznek az alapszakaszban, és bekerültek a tizenhat közé.

A mesterhármas most nem sokat ért

A Bajnokok Ligájában Robert Lewandowski a 18. és a 19. tizenegyeséből szerzett gólját ünnepelhette, ennyivel csak Cristiano Ronaldo dicsekedhet a sorozat történetében. És, ha már történelem: a BL-ben ez volt az első 5-4-re végződött találkozó. A Benfica sokáig győztesnek érezhette magát, a Barcelona viszont csak egyszer vezetett, akkor, amikor igazán kell: az utolsó pillanatban. Így aztán az UEFA nem is a mesterhármast jegyző Vangelisz Pavlidiszt, hanem a katalánok brazil játékosát, Raphinhát választotta meg a mérkőzés emberének.

– Elégedett vagyok a góljaimmal, de nem lehetek boldog, mert elvesztettük a meccset – nyilatkozta a meccs után szomorúan a görög válogatott csatár. – Hullámvasút volt a meccs, de szerintem nagyon jól játszottunk, és minimum egy döntetlent el kellett volna érnünk. Úgy gondolom, hogy egy topcsapat ellen reális esélyünk volt a három pont megszerzésére.

Raphinha bombaformában futballozik már hetek óta (Fotó: AFP /PATRICIA DE MELO MOREIRA )

A Benfica egy fordulóval az alapszakasz vége előtt a tíz pontjával a 18. helyen áll a tabellán, a jövő héten az utolsó körben a Juventus vendégeként biztosíthatja be a helyét a rájátszásban. Mint arról már szó esett, a Barcelona páholyban várja a 8. fordulót, amelyben az olasz Atalantát fogadja majd január 29-én, szerdán, ennek megfelelően Raphinha elégedetten nyilatkozhatott:

– Tudtuk, hogy nehéz lesz, mert főleg hazai közönség előtt nagyon jó az ellenfél egyénileg és csapatként is. Az egész meccs alatt összpontosítanunk kellett, soha nem adtuk fel, ezért sikerült nyernünk. Ismerjük a lehetőségeinket, ahogyan dolgozunk, az edzőnk bízik bennünk, és mi, játékosok is bízunk a munkánkban. Szerintem az eredménynél is sokkal fontosabb az, hogy tudjuk, mindig képesek vagyunk fordítani.

Raphinha viszonozta, hogy nem hagyták békén

A spanyol Movistar a találkozó után arról számolt be, hogy az öltözőfolyosón kiáltásokat lehetett hallani, és mint kiderült, többek között a két gólig jutó Raphinha és Benfica-játékosok közt dulakodásig is fajult az eset, szúrta ki az Origo. A helyszínen dolgozó rendőröknek kellett szétválasztaniuk a feleket, hogy aztán ne engedjék a két csapat tagjait a másik öltözőjének közelébe.

– Amikor elhagytam a pályát, nem hagytak békén, én pedig viszonoztam a tetteiket. A végén mindannyian dühösek lettünk, de én nem viszem haza ezt az érzést – mondta a brazil focista.