Liverpoolban ünnepelnek, a Barcelona kilencgólos meccset nyert meg

Nem volt igazuk az angol lapoknak, amelyek arra számítottak, hogy Szoboszlai Dominik a kispadra kerül a Liverpool Lille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésére. Mivel a listavezető angolok kényelmes helyzetben voltak a végjáték előtt, csak egy pont kell nekik, hogy egyenes ágon a legjobb tizenhat közé jussanak, ezért Arne Slot megengedhette volna magának, hogy tartalékos csapatot küldjön pályára, és pihentesse a kulcsjátékosait. De a holland tréner nem így gondolkodott, erős kezdőt jelölt ki, és az alapemberek közül csak Trent Alexander-Arnoldot, Ibrahima Konatét és Alexis Mac Allistert ültette a kispadra.

A 21 mérkőzés óta veretlen Lille-t nem véletlenül képtelenek legyőzni az ellenfelei, az Anfielden is szervezett játékkal rukkolt elő. De félóra elteltével a liverpooliaknak egyre többször sikerült meglógniuk, és a 34. percben az egyik gyors támadás góllal ért véget. Curtis Jones csodálatos indítása után Mohamed Szalah lódult meg, majd 17 méterről a kifutó Lucas Chevalier felett a kapuba emelte a labdát. Ez volt az egyiptomi szélső 51. gólja a BL-ben, amivel az sorozat örökranglistájának a kilencedik helyére lépett elő.

Megszakadt a Liverpool nagy sorozata

Szalah röviddel később megduplázhatta volna a hazai előnyt, ám ez a helyzet is kimaradt, ahogy a második félidő eleji próbálkozások is. Erre ráfázott a Liverpool. Az akkor Aissa Mandi kiállítása miatt már csak tíz emberrel játszó Lille a semmiből egyenlített a 62. percben, egy lepattanó labdát Jonathan David 8 méterről a kapuba vágott – az első forduló óta először kaptak gólt a BL-ben Vörösök. De csak rövid életű volt a francia öröm, egy szöglet után Harvey Elliott kapáslövése kötött ki a kapuban, ezzel a Liverpool 2-1-re megnyerte a mérkőzést, amelyen Szoboszlai 63 percet kapott.

Kétgólos hátrányból állt fel a Barcelona

A Liverpool újabb győzelmével első csapatként egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jutott. A BL éllovasa mögött a Barcelona állt a legközelebb ehhez, amely hat forduló alatt 15 pontot gyűjtött. A keddi játéknap viszont sokáig nem a katalánok elképzelései szerint alakult. Vangelisz Pavlidisz már a 2. percben megszerezte a maga és a Benfica első gólját. Erre még volt válasza a katalánoknak, Robert Lewandowski a büntetőpontról egyenlített. Pavlidisz viszont aztán meg sem állt a mesterhármasig az első félidőben, amely tehát 3-1-re végződött.

Raphinha góljával nagy meccset nyert meg a Barcelona Fotó: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

A folytatásban Raphinha csökkentette a katalánok hátrányát, de Ronald Araujo öngóljával perceken belül visszaállt a kétgólos különbség. A hajrában viszont Lewandowski és Eric Garcia is betalált, így a Barca 4-4-re mentette a mérkőzést, de ezzel még nem volt vége. A 96. percben Raphinha vitte be az utolsó ütést, a Barcelona megfordította és 5-4-re megnyerte a találkozót.

Hullottak a piros lapok

Az Atlético Madrid is nagy győzelmet aratott. A spanyolok annak ellenére is legyűrték a Bayer Leverkusent, hogy Pablo Barriost már a 23. percben kiállították, az emberhátrány után pedig hátrányba is kerültek a hazaiak, az első félidő hosszabbításában Piero Hincapie volt eredményes. A fordulás után Julián Álvarez kiegyenlített, a lefújás előtt pedig a második gólját is megszerezte, és a tabella harmadik helyére lőtte a 2-1-re diadalmaskodó Atléticót. A meccset szintén tíz emberrel befejező Leverkusen (a gólszerző Hincapie kapta meg a második sárgáját a 76. percben) a hatodik helyet foglalja el.