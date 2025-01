Varga Barnabás marad a Fradiban? Nem fizetik ki a valós értékét, mert a magyar bajnokságban játszik

Már a tavalyi esztendő vége felé arról számoltak be az olasz sajtóban, hogy a Serie A-ban szereplő Torino szívesen látná soraiban a Ferencváros hússzoros válogatott gólvágóját, Varga Barnabást. A csatár kétszer volt gólkirály a magyar bajnokságban, és a 2024-es Európa-bajnokságon elszenvedett súlyos fejsérüléséből felépülve újra elkezdte termelni a gólokat, ráadásul jelenleg is az Európa-liga góllövőlistájának élén áll eddig szerzett öt találatával. A Bikák megfigyelőt is küldtek a Hollandia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre, és Paunoch Péter, a csatár ügynöke az m4sport.hu-nak elismerte, azóta valóban volt puhatolózás a „bikák” részéről, ám ennél komolyabb lépés nem történt. A menedzsere nem titkolja, jelenleg úgy néz ki, képviseltje marad a Fradiban.

Jelenleg úgy néz ki, a Fradi szurkolói tavasszal is zöld-fehérben láthatják kedvencüket (Fotó: Polyák Attila)

– Az olasz piac meglehetősen speciális, a csapatok vezetői nagyon megfontoltan lépnek, inkább a kölcsönügyleteket preferálják, és jó néhány vasat tartanak egyszerre a tűzben. Általában január vége felé döntenek arról, hogy melyik irányba mozduljanak. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy történik még változás az ügyben, de egyelőre semmi konkrétumról nem tudok beszámolni – mondta Paunoch.

A topligák nem elsősorban a magyar bajnokságból erősítenek

Ugyanakkor kiderült, hogy a Torinót az elmúlt napokban az Everton csatárával, a Transfermarkt által húszmillió euróra taksált Betóval is szóba hozták, igaz, az ő árcédulája Vargáénál jóval magasabb. Ugyanakkor ennek ellenére a 31 éves magyar csatár helyzete a rosszabb, hiszen a topligákban inkább fizetnek többet egy olyan játékosért, aki erős, nyugati bajnokságbaj játszik, mint azért, aki a magyar NB I-ben szerzi futószalagon a gólokat.

Félelmetes csatárpárost alkot Varga a brazil Saldahnával (Fotó: Csudai Sándor)

– Két éve, egészen az őszi sérüléséig Európa harmadik legjobb góllövője volt. Mindenki emlékszik, hogy a nyári Európa-bajnokságon is volt egy csúnya sérülése, de ha az ezeket követő kihagyásokat nem számítjuk, nagyon kiegyensúlyozott és erős gólátlagot hoz – ezt a nemzetközi színtéren nyomon követik.

Az én tapasztalatom az eddigi megkeresések alapján, hogy egyelőre olyan ajánlatot nem nagyon tesznek a csapatok, ami minden szempontból indokolná a váltást. Mivel magyar és az NB I-ben szerepel, nem szívesen fizetnek ki akkora összeget érte, mint ami egy ilyen képességű játékos valós piaci értéke.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem futhat be akár már most januárban is egy olyan ajánlat, ami mind Barna, mind a klubja számára megfelelő – fogalmazott a menedzser.

Pedig az elmúlt két évben Varga Barnabás szállította a gólokat: az előző idényben 40 mérkőzésen 29 találatot és 12 asszisztot termelt, míg a mostani kiírásban 22 tétmeccsen 13 gólnál és két asszisztnál jár.

Ám hiába rettegett támadó itthon, a topligák topcsapatai azért nem feltétlenül a magyar bajnokságban kutakodnak. Ugyanakkor a Torino – vagy hasonló erőt képviselő csapat – számára például, mely szeretne kijutni a nemzetközi porondra, Varga megfelelő alternatíva lehet.