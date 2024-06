Varga Barnabást nem kellett újraéleszteni – megszólalt a játékost a pályán ellátó orvos

„Amikor megérkeztünk, először a legfontosabb életfunkciókat ellenőriztük, mint a szív, légzés, keringés. Ilyenkor a legfontosabb, hogy ebből a szempontból van-e szükség valamilyen segítségre. Szerencsére ebből a szempontból minden rendben volt, Varga magánál volt és reagált, a lábait is tudta valamennyire mozgatni” – Raymond Best, a VfB Stuttgart csapatorvosa így elevenítette fel a Varga Barnabás sérülése utáni másodperceket, miként az Origó idézi a svájci 20min portált.

Így ütközött Varga Barnabás Angus Gunn-nal. Fotó: Mirkó István

Ebből azt szűrhetjük le, amit az UEFA is állít, miszerint minden rendben zajlott , a mentősök urai voltak a helyzetnek. Ennek némileg ellentmond, hogy a magyar válogatott csapatorvosa, aki az elsők között ért oda Vargához, X-et formázott a kezével, ezzel is arra utalva, hogy súlyos a helyzet, továbbá is türelmetlenül nógatta a mentősöket, ugyan, vigyék már a hordágyat.

„Amikor a vizsgálatokat befejeztük, egy speciális hordágyon levittük a játékost a pályáról, majd a magyar orvos vette át az irányítást, így mindenkinek egyszerűbb volt a kommunikáció” – folytatta a beszámolót Best, aki az ismert diagnózisról is beszélt: Varga Barnabás agyrázkódást szenvedett, és eltört az arccsontja.

Raymond Best szerint a panaszok ellenére remek volt az együttműködés a magyar orvosokkal, meg is ölelték egymást, miután mindannyian megkönnyebbültek, hogy a játékos nincs életveszélyben.

Varga Barnabás a vasárnapi Magyarország–Skócia találkozón ütközött a skótok kapusával, Angus Gunn-nal, hétfőn megműtötték, szerdán hazatért, ami után nyilatkozott is az esetről. Egyelőre még vitatott, hogy a Ferencváros középcsatára mikorra épül fel és léphet legalább maszkban pályára.