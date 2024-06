Döbbenetes reakció az UEFA-tól Varga Barnabás sérülése kapcsán: Mindent jól csináltunk!

Később dr. Pánics Gergely, a Ferencváros orvosa mondta el részletesebben, mi történt a csatárral.

– Barni az ütközéskor agyrázkódást szenvedett, az eszméletét is elvesztette. A mentőhöz érve már visszatért a tudata, ezt követően bevitték a stuttgarti klinikára, ahol a kivizsgálás után felállították a terápiás tervet, eszerint meg fogják műteni. Csatárunk többszörös arckoponyacsont-törést szenvedett, több kisebb és nagyobb csont is eltört az arcában, volt, amelyik el is mozdult

Mi vár most Varga Barnabásra?

Az operáció után két napig bent tartják, ha minden jól alakul, szerdán engedik ki – nyilatkozta a Fradi sportorvosa. Azóta már azt is tudni lehet, hogy Varga Barnabás túl van a műtéten, édesapja beszélt minderről. Dr. Pánics szerint két korábbi ferencvárosi játékos esetéhez hasonlít Varga Barnabás sérülése, korában mind Julian Koch, mind Lovrencsics Gergő valamivel több, mint két hónapot hagyott ki.

Varga Barnabás pontos diagnózisa megvan, de hogy mi történt, azt még nem tudni

Hogy a magyar–skót meccs hőse milyen állapotban van, és mi várhat rá, azt már tehát tudjuk, de hogy az UEFA orvosi segítsége miért késett ennyit, arról eddig nem volt információ. Ugyanakkor megérkezett a reakció az európai szövetségtől, a BBC újságírója, Dab Roan tette azt közzé, amelyet az ulloi129.hu idézett.

„A Varga Barnabás fejsérülését követő orvosi beavatkozással kapcsolatban szeretnénk tisztázni, hogy 15 másodpercen belül megtörtént a csapatorvos beavatkozása, őt azonnal követte a második stadionorvos, majd a sérülés kivizsgálása és a szokásos orvosi eljárásoknak megfelelő kezelés biztosítása. A képzett pályamenti mentőcsapat protokollja szerint a pálya mellett várakozott, és azonnal megérkeztek a hordágyakkal, amint az orvosok kérték azt, hogy a játékost azonnal kórházba szállíthassák. Szakszerű volt a koordináció a helyszíni egészségügyisek között, és minden a vonatkozó egészségügyi eljárásoknak megfelelően történt. Nem volt késedelem a játékos kezelésében, illetve a segítségnyújtásban” – írta válaszában az UEFA.

A BBC egyébként elnézést kért azért, amiért visszajátszották Varga horrorsérülését.

Később az előzővel megegyező tartalmú közleményt juttattak el a német dpa hírügynökséghez.

„A koordináció a helyszínen lévő összes egészségügyi személyzet között profi volt, minden orvosi folyamat a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. Nem volt késés a játékos kezelésében és ápolásában. Szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a csapatorvos másodpercekkel az eset után már beavatkozott. Közvetlenül ezután egy másik orvos végzett el vizsgálatot a szokásos orvosi gyakorlatnak megfelelően. A mentőcsapat az előírásoknak megfelelően a pálya szélén várt és utána érkezett a hordágy, amikor kérték a játékos elszállítását” – fogalmazott az UEFA, amely szerint a reagálás nem volt lassú.