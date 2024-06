Az UEFA-t is felelősség terheli a mentők késlekedéséért + videó

Olyan forgatókönyve volt a Skócia–Magyarország Eb-mérkőzésnek, aminek a végkimenetelét vélhetően egy néző sem tudta volna előre kitalálni. Mindkét csapat pontokra éhesen lépett a pályára, mert csak a győzelem esetén maradt továbbjutási esélye, de hosszú ideig semmit sem tudtak kezdeni egymással. A skótok birtokolták többet a labdát, de még kaput eltalált lövésük sem volt, ahogyan a magyar támadásokból is hiányzott az átütő erő. A fordulópontot talán Varga Barnabás drámája jelentette. A Ferencváros csatára egy ütközés után a földre került, és hordágyon vitték le a pályáról. A magyar futballisták a történtek után kettőzött erővel hajtottak, Vargáért is játszottak, és remek cseréinek is köszönhetően a 100. percben sikerült bevinniük a győztes találatot: előkészítése után a tizedik válogatott meccsén szereplő Csoboth Kevin volt a befejezőember, 1-0-ra nyertünk.

A meccs kapcsán az Origo, a Magyar Nemzet és a Bors közös videocastjének legújabb adásában Varga Barnabás esetéről beszélgettünk. Miért Szoboszlaiéknak kellett a pályára rángatni a hordágyat? Miért sétálgattak az ápolók, amikor a magyar csatár nem volt eszméleténél?

Nézze meg a teljes beszélgetést: