Nem akármilyen kép került elő Szoboszlai Dominikről és Csoboth Kevinről

A magyar labdarúgó-válogatott tagjai emlékezetes estén vannak túl. A továbbjutáshoz elengedhetetlen volt, hogy Szoboszlai Dominikék legyőzzék Skóciát, de csak nem akart megszületni a hőn áhított gól. Egészen a századik percig, amikor egy olyan hős csapott le, akire talán senki sem számított: előkészítése után Csoboth Kevin vette be a kaput, ezzel 1-0-ra nyert a magyar válogatott az A csoport utolsó fordulójában a németországi Európa-bajnokságon.

A történtek után minden játékos az újpesti szélső nyakába borult, köztük a csapatkapitány is. A két játékos időtlen idők óta ismeri egymást, mint azt az Origó is megírta, már a Főnix kölyökcsapatában is együtt kergették a labdát. Ezekből az évekből került elő egy kincset érő fénykép: Csoboth Kevin és Szoboszlai Dominik nemcsak tegnap, hanem már gyerekként is együtt ünnepelt.

Az akkori gólt sajnos nem tudjuk megmutatni, a vasárnapit viszont igen: