Szoboszlai Varga Barnabásról: Lesokkolt, együtt akarunk lenni

Szoboszlai tudta, az utolsó húsz perc adok-kapok lesz

Szoboszlai a következőképpen elemezte a skótok elleni mérkőzést.

– Biztos volt, hogy az elején mind a két csapat óvatosabban fog menni előre, kicsit nagyobb fókuszt helyez a védekezésre. Gondolom, ők is ezt várták.

De az is biztos volt, hogy a vége, az utolsó húsz perc adok-kapok lesz, és aki jobban akarja, az jobban jön ki belőle.

Szoboszlai büszke a csapatra

– Őszinte leszek, eddig is az voltam, mert azért egy német válogatottal játszottunk, ahol tényleg megmutattunk, hogy vannak helyzeteink, még akkor is, ha nem tudtuk berúgni őket. Mivel még több energiát, még több munkát, még több akaratot beleraktunk, a szerencse most hozzánk fordult.

És bár sok helyzet maradt ki, a végére azért még maradt egy és azt sikerült berúgni.

Nagyon örülök és most várunk, hogyan tovább. Hála isten, a mi dolgunkat megtettük, innentől kezdve reméljük, a többi csoport is úgy alakul, és maradhatunk még tovább.