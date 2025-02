Bognár György tudja, hogyan kell nyerni a Fradi ellen, de Robbie Keane is világosan fogalmazott

Vajon az európai kupamérkőzéseken látott sikeres, esetleg a bajnokikon mutatott, sebezhető arcát hozza vasárnap este a Ferencváros? Miközben az Európa-ligában az idén két fontos meccset is megnyert, a hazai bajnokságban három mérkőzés alatt mindössze kettő pontot szerzett a csütörtök este az El nyolcaddöntőjéért zajló párharc Viktoria Plzen elleni első, budapesti találkozóját 1-0-ra megnyerő FTC. Egy biztos: mivel a bajnoki listavezető Puskás Akadémia szombaton, Debrecenben a hosszabbításban kicsikarta a győzelmet, átmenetileg ötpontos hátrányba került a címvédő, amely így győzelmi kényszerben fogadja a Paksot.

Erőltetett menetben a Fradi, amely a csütörtöki, Viktoria Plzen elleni El-meccs után vasárnap a Paksot fogadja. (Fotó: Mirkó István)

A Fradi és a Paks legutóbbi összecsapásait a tolnaiak nyerték

A tavalyi bajnok és az ezüstérmes csatája – akár így is felvezethetnénk a zöld-fehér együttesek rangadóját, kiegészítve azzal, hogy az előző idény végén e két együttes vívta a Magyar Kupa döntőjét is. Akkor, azaz 2024 májusában nagy meglepetést okoztak a paksiak azzal, hogy a Puskás Arénában hosszabbításra kényszerítették a Fradit, sőt, a ráadásban szerzett gólokkal 2-0-ra le is győzték a legerősebb magyar csapatot.

A kupadöntőből persze ma már nem lehet kiindulni, annak speciális körülményei miatt már csak azért sem, mert a Ferencváros felkészítéséért akkor felelő Dejan Sztankovics éppen a finálé másnapján távozott Moszkvába. Azóta a helyére szerződtetett Pascal Jansen sem áll már az FTC alkalmazásában, miután kivásárolták szerződéséből. Ennek ellenére tény, hogy a Jansen-féle Fradi játszott legutóbb a Pakssal, amely 2024. október 6-án házigazdaként 3-1-re megverte ellenfelét.

Mindkét sikert a mostani edző, a Fradi elleni rangadókon többször is sikeres Bognár György vezetésével érte el a Paks, azaz ha valaki tudja, hogyan lehet eltüntetni a gárdák közti különbséget, az nem más, mint Bognár György.

A bajnoki forma alapján aggódhat a Ferencváros, de...

Kijelenthető, hogy a klub céljaihoz és lehetőségeihez mérten visszafogott tavaszi rajtot vett az NB I-ben a Ferencváros, amely az idény 2025-ös folytatása óta 0-0-s döntetlent játszott az MTK Budapesttel, 2-2-re végzett Zalaegerszegen, majd 1-0-ra kikapott Felcsúton. Utóbbi vereség a listavezető pozícióba került. Ilyen eredménysor láttán akár pánikhangulat is lehetne az FTC népligeti bázisán, a nemzetközi porondon elért sikerek azonban reményt adhatnak a fradistáknak. Az új évben immáron az ír edző, Robbie Keane vezetésével készülő csapat január 30-án kulcsfontosságú meccsen verte meg 4-3-ra az AZ Alkmaart az El alapszakaszának zárófordulójában, most csütörtökön pedig egy nem kevésbé fontos találkozón győzte le 1-0-ra a Viktoria Plzent. Mindkét győzelmét a Groupama Arénában aratta a Fradi, amelynek edzője világosan fogalmazott: Keane a csütörtökön látott teljesítményt szeretné viszontlátni a paksiak elleni találkozón is.

Hibátlan teljesítmény kell a vendéglátó legyőzéséhez

Pozitív közelmúltbeli mérleg ide, az ellenfél bajnoki bukdácsolás oda, az erőviszonyokat nézve nem a Bognár György edzette Paksi FC a vasárnap esti találkozó esélyese. Tisztában van ezzel Vécsei Bálint is, aki 2020 és 2023 között szép és sikeres éveket töltött el a Fradinál, jelenleg azonban a paksiakat erősíti. A magyar válogatott labdarúgó a Paks klubhonlapjának nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy tökéletes mérkőzést kell játszaniuk ahhoz, hogy ponttal vagy pontokkal térhessenek haza a Ferencvárostól.

A vasárnapi lesz a két csapat 2009 óta íródó élvonalbeli meccstörténetének 41. találkozója. A Ferencváros nem engedheti meg magának az újabb hazai pontvesztést, a Paks részéről viszont bármilyen pontszerzés bravúr lenne.

Az NB I 20. fordulójának eredményei, programja

Fehérvár–ETO FC Győr 0-1 (0-0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2583 néző. Játékvezető: Kovács Imre

Gólszerző: Stefulj (72.) Kecskemét–MTK Budapest 5-0 (3-0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1543 néző. Játékvezető: Bognár Tamás

Gólszerzők: Katona (18., 69.), Zeke (26.), Májer (45), Camaj (87.) Diósgyőr–Nyíregyháza 1-2 (0-1)

Miskolc, DVTK Stadion, 7552 néző. Játékvezető: Csonka Bence

Gólszerzők: Rakonjac (60.), illetve Beke (39.), Babic (90+1.) Debrecen–Puskás Akadémia 1-2 (1-0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3334 néző. Játékvezető: Rúsz Márton

Gólszerzők: Vajda (29.), illetve Nagy Zs. (57., tizenegyesből), Plsek (90+5.) Vasárnap:

Újpest–Zalaegerszeg 15.30 (tv: M4 Sport)

Ferencváros–Paks 18.00 (tv: M4 Sport)

A pontverseny aktuális állása ITT látható!

Az utóbbi évek egyik legizgalmasabb szezonját láthatjuk a labdarúgó OTP Bank Ligában. A tabellán továbbra sincsenek bérelt helyek. Erre jó példa a címvédő Ferencváros szereplése. A hazai pontvadászat évről évre lázban tartja a szurkolókat. Melyik csapat lesz a bajnok? Kiknek szurkolhatunk a nemzetközi kupákban a következő szezonban? És mely együttesek búcsúznak az élvonaltól? A TippmixPRO számtalan fogadási lehetőséget kínál a labdarúgó OTP Bank Ligában is. Részletek itt!