Az első lépést megtette a válogatott a csoda felé, de messze még az Eb

Utolsó nekifutás csekély reményekkel – így is össze lehetett foglalni azt, hogy a magyar férfiválogatott elérkezett az utolsó két Európa-bajnoki selejtezőjéhez. Eddig négy vereséget szenvedett el, amelyekkel természetesen a csoport utolsó helyén érkezett el idáig, és ugyancsak természetesen nem volt a sorsa a saját kezében. Mivel Izlandon kikapott öt ponttal, most legalább hattal kellett nyernie ahhoz, hogy az összevetésben jobb legyen, ám az üdvösséghez önmagában ez is kevés, vasárnap nyerni kell Olaszországban is úgy, hogy a törökök is győzzenek Reykjavíkban.

A honosított magyar válogatott, Nate Reuvers sokat tett hozzá a győzelemhez Fotó: Fiba.com

Ám az első lépés is nehéznek ígérkezett. Izland rengeteget fejlődött és jól szerepelt eddig a selejtezőkön: a mieink elleni siker után csupán egy ponttal kapott ki Törökországban, majd idegenben legyőzte az olaszokat is, amivel komoly lépéselőnybe került. Emellett több játékosuk is európai topligában szerepel, azaz kellemetlen ellenfélnek ígérkezett. Ami pedig a magyar válogatottat illeti, Hanga Ádám néhány hete lemondta a válogatottságot, az állandó kerettagok közül Benke Szilárd és Filipovity Márkó sérült, mindez nem számított kedvező előjelnek.

Remekelt a válogatott a második negyedben

És bizony nagyon rosszul kezdte a csapat a meccset. Eladott labdák, pontatlan dobások és lyukas védekezés jellemezte a játékát, öt és fél perc után 14-4-re vezettek a vendégek, és hazai részről csak Lukács Norbert szerzett pontot. Ezután viszont Perl Zoltán és Golomán György vezérletével sikerült felzárkózni egykosárnyira, Vojvoda Dávid triplája pedig már az egyenlítést jelentette. A második negyedben pedig már kimondottan jól kosárlabdázott a válogatott, elsősorban Perl Zoltán pontos dobásaival egyre jobban is elhúzott az ellenfelétől, amely szinte csak véletlenül talált a gyűrűbe, a védekezése is igen gyenge lett, és a nagyszünetben 48-31-et mutatott az eredményjelző.

A magyar válogatottnak keményen kellett védekeznie is Izland ellen a győzelemért Fotó: Fiba.com

A folytatásban sokkal agresszívabbá váltak az izlandiak, de ez nemigen zökkentette ki a magyar játékosokat. Perl Zoltán továbbra is megállíthatatlan volt, de felnőtt mellé Vojvoda Dávid és Nate Reuvers is a támadásoknál, a védekezésre sem lehetett panasz, így folyamatosan tíz pont fölött maradt a különbség.

Az utolsó negyedre 72-57-es vezetéssel fordult rá a magyar válogatott, amely talán korán elhitte, hogy megvan a szükséges eredmény, gyengébben összpontosított, az ellenfél pedig egymás után dobta jól a triplákat, és 19 pontos hátrányból felállva izgalmassá tette az utolsó perceket.

Nate Reuvers 9 másodperccel a vége előtt elsüllyesztett hárompontosa döntött, 87-78-ra nyert a csapat, azaz meglett a a legalább hatpontos különbség. Az első lépést tehát megtette a csoda felé, ám vasárnap sokkal nehezebb kihívás vár rá Olaszországban, és ha nyer, akkor sem biztos, hogy ünnepelhet.

Európa-bajnoki selejtező, 5. forduló, B csoport: Magyarország–Izland 87-78 (20-21, 28-11, 24-25, 15-21), Törökország–Olaszország 67-80, a csoport állása: 1. Olaszország 9, 2. Törökország 8, 3. Izland 7, 4. Magyarország 6.