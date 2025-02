Így reagált Slot arra, hogy a Liverpool a PSG-t kapta a BL-ben

– A BL ezen szakaszában mindenképpen erős ellenféllel találnánk magunkat szembe, a PSG pedig egy az európai topcsapatok egyike. Fölényesen nyerték meg a Brest elleni párharcot, így ezen a héten bejutottak a legjobb tizenhat közé a Bajnokok Ligájában, de már az alapszakasz során is voltak szép eredményeik, a Stuttgartot, a Manchester Cityt, a Gironát és a Salzburgot is legyőzték. Mint ahogy mi is, ők is vezetik a hazai bajnokságukat, ahol hosszú ideje veretlenek. Ez mindent elmond arról a kihívásról, ami ránk vár,