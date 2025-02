Klopp maga helyett Lőw Zsoltot küldte Gulácsiékhoz rendet tenni

Klopp ezért is küldhette Lipcsébe két kollégáját, Lőwék végig is nézték a csapat egyik edzését az új lipcsei sportkoordinátor, Daniel Baier és Marcel Schäfer sportigazgató társaságában. A Bild szerint Krawietz nem először járt a csapatnál, és Lőw számára sem ismeretlen a közeg, hiszen 2015 és 2018 között Ralph Hasenhüttl és Ralf Rangnick segítője is volt az RB Leipzig szakmai stábjában.

A Lipcse vasárnap a Heidenheimet fogadja a Bundesligában.